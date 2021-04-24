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台南5校親師生遊學遶境 體驗古漁村生活文化故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，讓國中小學生體驗海尾古漁村的生活文化故事。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，讓國中小學生體驗海尾古漁村的生活文化故事。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，師生設計豐富又有趣的遊學活動，海佃、長安、安慶、海東國小及安南國中近200名學生體驗海尾古漁村的生活文化故事。

活動在海尾朝皇宮廟埕舉行，主題有螃蟹生態、台江十六寮古地圖拚圖、門口埕音樂、書法及舞蹈、宋江武藝教室等。副市長趙卿惠表示，台江大道公生遊學行路、台灣山海圳國家綠道朝聖之路，意義非常重大。為迎接台江建庄200年，透過大道生走讀，讓更多人了解台江故事，深具意義。

台南社大校長林朝成說，2023年台江就建庄200年了，今天以行路來欣賞台江，進而創造台江文化，意義重大。而透過一邊欣賞，一邊思考，更可深化對台江的認識跟未來可能的發展。他以老鷹和青蛙做比喻，老鷹是鳥瞰，飛在天上，視野非常好，所以老鷹是綜觀全局；青蛙是一步一腳印，認識所在的地方，但不管是陸地還是水，要像青蛙，一步一步認識所在的家鄉。

朝皇宮副主委謝文祥說，台江大廟興學常辦走讀，台江200年前是濕地，經曾文溪改道才生成，大家要一邊學也要一邊看，要抬頭苦幹。

海尾朝皇宮準備了100隻迷你平安龜，與在地孩子結緣，鼓勵學生好好學習，走讀台江家鄉。社大台江分校志工也手作大道公平安香袋、香珠，送給師生。

台南二中學生黃濬霆表示，這些課程平常很難接觸到，活動結合台江在地信仰與歷史文化，以及社大課程，很有意義。安南國中老師黃淑貞表示，目前正在與學生共同設計台江文化相關繪本、桌遊，一起迎接台江建庄200周年。

台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，海尾朝皇宮準備平安龜送學生。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，海尾朝皇宮準備平安龜送學生。記者鄭惠仁／攝影

台江 遊學

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