彰化百年老校永興國小 迎請地主土地公觀賞百年校慶

今年3、4月彰化縣有多所學校舉辦「逢五逢十」大型校慶，永靖鄉永興國小的百年校慶不一樣，師生恭請校地地主之一的「清福宮」土地公伉儷到校觀禮，又舉行今年8月招生的非營利幼兒園揭牌儀式，連同PU跑道、司令台等設施聯合啟用，喜氣洋洋。

永興國小感謝清福宮土地公無償提供468坪土地作為校地，師生在今年兒童節前夕到清福宮向土地公致謝，昨天下午學童舞獅隊步行到700公尺外的清福宮迎接土地公夫婦，坐鎮司令台的正對面觀看今天百年校慶大會，百年校慶籌備委員會打造一面3吋金牌，由縣長王惠美敬獻給土地公免費讓縣立小學使用土地長達百年，從未索討分文租金。

百年校慶開幕大會熱鬧滾滾，社區才藝社團表演土風舞，學生社團表演歌舞，接著全體小朋友跳大會舞，祥獅獻瑞揭開聯合啟用儀式，縣長王惠美和鄉長詹木根、永興國小校長鄭錫禧、家長會長、百年校慶籌備委員等人合切生日蛋糕，運動會開始前的儀隊進場、舞龍表演、電音三太子熱舞都炒熱氣氛，許多民眾在圍牆外佇足觀看。