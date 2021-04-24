從受助到助人 林和順要告訴孩子「有他在」

財團法人礦工兒子教育基金會今舉行「點燃愛與希望」全國育幼院及抗癌小鬥士獎學金聯合頒獎大會，共有385人獲獎，發出近180萬元獎學金。

董事長教育獎國中組由16歲的黃同學拿下，他有好口條，前年與弟弟拿下台北市中小學相聲大賽冠軍，未來想考取法律系，用法律專業來助人；大學組林和順自小住在兒童之家，大學與研究所都念社工系，從受助轉為助人，告訴孩子「有他在」；研究所組林品君勤奮自學，考取國立大學研究所，目前也帶著妹妹一同在外獨立生活。

財團法人礦工兒子教育基金會提供育幼院孩子獎助學金，今有來自全台30間育幼院，共將近500名院童共襄盛舉。基金會董事長蔡合城表示，基金會鼓勵孩子奮發向上，19年來共幫助12.8萬名孩童，捐助逾6900萬元；前總統吳敦義、立法委員洪孟楷今也一同與會。

董事長教育獎國中組由16歲的黃同學拿下，家有年邁父親，母親回印尼後失聯，國小階段與兩個弟弟一起進入寄養家庭，他也在國小畢業後進入育幼院。他說，寄養家庭塑造他有好品德，也因為「教育」讓他能撐到現在，因緣際會下接觸相聲，前年曾與弟弟一同獲得台北市相聲大賽冠軍。

「這麼多人幫助我，未來也要成為幫助別人的人」，黃同學表示，教育有力量，可以改變身旁的人，他也積極參加公民記者、辯論大會，未來想讀法律系，用法律專業幫助更多的人。

董事長教育獎大學組得主林和順，自小父母離異，他與弟弟住在北區兒童之家，前年他離開機構，但有很多人告訴他「有我在」，即使現在回去北兒已人事全非，當時在北兒的家人到現在都還有聯絡，也支撐他一路走到現在。

林和順大學畢業後，登上東吳大學社會工作研究所甄試榜首。「從受助到助人是一個轉換」林和順說，本來是受助者，現在換他讓孩子知道「有他在」，這是一個陪伴的歷程。獲得獎學金，也能減輕他的經濟負擔，更有餘裕去做他想做的事。

董事長教育獎研究所組獲獎者林品君，母親早逝，父親生病，16歲那年必須提早自立，帶著妹妹在社工協助下獨立生活。當時她白天工作，晚上上課，妹妹高中後搬來與她同住，她笑著說，兩人就像是「歡喜冤家」，一年前碩士畢業後，她進入銀行工作，也擔任少年自立講師，巡迴分享鼓勵安置兒少。

基金會今年首度增設抗癌小鬥士獎項，今年小學二年級的心彤，四年前身上出現斑點瘀青，抽血化驗竟是白血病，第一年幾乎都住在醫院，每周都要回醫院化療，起初不舒服，頭髮又因化療掉光，直到接觸畫畫後，把心情「畫」出來，才逐漸釋懷。

心彤媽媽說，孩子無病痛的進醫院，孩子心理也不解「為何要在醫院這麼久？」，由於極度不適應醫院，後來找了職能治療師來教畫畫，讓心彤把心情畫在紙上。