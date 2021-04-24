快訊

無照教練重摔7歲童27次害腦死 台中柔道委員會竟說是慣例

華航機師染疫穆斯林驚慌 指清真寺這處不可能戴口罩恐成破口

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從受助到助人 林和順要告訴孩子「有他在」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
礦工兒子教育基金會董事長教育獎獲獎者，圖左至右依序為大學組林和順、研究所組林品君、國中組黃同學。記者余承翰／攝影
礦工兒子教育基金會董事長教育獎獲獎者，圖左至右依序為大學組林和順、研究所組林品君、國中組黃同學。記者余承翰／攝影

財團法人礦工兒子教育基金會今舉行「點燃愛與希望」全國育幼院及抗癌小鬥士獎學金聯合頒獎大會，共有385人獲獎，發出近180萬元獎學金。

董事長教育獎國中組由16歲的黃同學拿下，他有好口條，前年與弟弟拿下台北市中小學相聲大賽冠軍，未來想考取法律系，用法律專業來助人；大學組林和順自小住在兒童之家，大學與研究所都念社工系，從受助轉為助人，告訴孩子「有他在」；研究所組林品君勤奮自學，考取國立大學研究所，目前也帶著妹妹一同在外獨立生活。

財團法人礦工兒子教育基金會提供育幼院孩子獎助學金，今有來自全台30間育幼院，共將近500名院童共襄盛舉。基金會董事長蔡合城表示，基金會鼓勵孩子奮發向上，19年來共幫助12.8萬名孩童，捐助逾6900萬元；前總統吳敦義、立法委員洪孟楷今也一同與會。

董事長教育獎國中組由16歲的黃同學拿下，家有年邁父親，母親回印尼後失聯，國小階段與兩個弟弟一起進入寄養家庭，他也在國小畢業後進入育幼院。他說，寄養家庭塑造他有好品德，也因為「教育」讓他能撐到現在，因緣際會下接觸相聲，前年曾與弟弟一同獲得台北市相聲大賽冠軍。

「這麼多人幫助我，未來也要成為幫助別人的人」，黃同學表示，教育有力量，可以改變身旁的人，他也積極參加公民記者、辯論大會，未來想讀法律系，用法律專業幫助更多的人。

董事長教育獎大學組得主林和順，自小父母離異，他與弟弟住在北區兒童之家，前年他離開機構，但有很多人告訴他「有我在」，即使現在回去北兒已人事全非，當時在北兒的家人到現在都還有聯絡，也支撐他一路走到現在。

林和順大學畢業後，登上東吳大學社會工作研究所甄試榜首。「從受助到助人是一個轉換」林和順說，本來是受助者，現在換他讓孩子知道「有他在」，這是一個陪伴的歷程。獲得獎學金，也能減輕他的經濟負擔，更有餘裕去做他想做的事。

董事長教育獎研究所組獲獎者林品君，母親早逝，父親生病，16歲那年必須提早自立，帶著妹妹在社工協助下獨立生活。當時她白天工作，晚上上課，妹妹高中後搬來與她同住，她笑著說，兩人就像是「歡喜冤家」，一年前碩士畢業後，她進入銀行工作，也擔任少年自立講師，巡迴分享鼓勵安置兒少。

基金會今年首度增設抗癌小鬥士獎項，今年小學二年級的心彤，四年前身上出現斑點瘀青，抽血化驗竟是白血病，第一年幾乎都住在醫院，每周都要回醫院化療，起初不舒服，頭髮又因化療掉光，直到接觸畫畫後，把心情「畫」出來，才逐漸釋懷。

心彤媽媽說，孩子無病痛的進醫院，孩子心理也不解「為何要在醫院這麼久？」，由於極度不適應醫院，後來找了職能治療師來教畫畫，讓心彤把心情畫在紙上。

心彤媽媽說，起初心彤的畫作都是黑色，半夜也會爬起來哭鬧，治療師介入溝通後，畫作變為彩色，心情逐漸好起來，也願意與人互動。女兒也愛跳舞，更是是TWICE成員周子瑜的粉絲，某回大力跳舞，一不小心就把埋在體內的人工血管「跳歪」，個性相當活潑，未來想當舞蹈家。

礦工兒子教育基金會今年首度增設抗癌小鬥士獎項，今年小學二年級的心彤愛畫畫也愛跳舞。記者余承翰／攝影
礦工兒子教育基金會今年首度增設抗癌小鬥士獎項，今年小學二年級的心彤愛畫畫也愛跳舞。記者余承翰／攝影

育幼院 寄養家庭

延伸閱讀

新北推首本礦工繪本 與戴口罩防疫情結合增添創意

玄天上帝壽誕衡文宮發獎學金 周日上演歌仔戲

要收最優秀學生 明志科大提供百萬獎學金

新北市加碼獎學金 600萬供優秀技職學生申請

相關新聞

報獎不為名只為錢！ 震災學校重生 佛心校長獎金全奉獻校園

「對我來說，參加甄選是為了錢」，南投縣延平國小校長鄒庚辛獲獎無數，曾獲教學卓越獎、師鐸獎、校長領導卓越獎、模範公務人員、...

一張照片道出「台灣學生壓力」 網哀：從小培養奴性？

許多家長會在小孩國高中時，去外面的補習班或才藝班學一技之長，讓他們小小年紀就必須要兼顧課業及課外的才藝。日前便有一名網友發文分享，自己在路上看到一名小學生完全睡倒在機車後座，簡直說明了「台灣小學生的壓力」。

台南5校親師生遊學遶境 體驗古漁村生活文化故事

台南社大台江分校今天舉行「大道公生台江遊學行路」，師生設計豐富又有趣的遊學活動，海佃、長安、安慶、海東國小及安南國中近2...

彰化百年老校永興國小 迎請地主土地公觀賞百年校慶

今年3、4月彰化縣有多所學校舉辦「逢五逢十」大型校慶，永靖鄉永興國小的百年校慶不一樣，師生恭請校地地主之一的「清福宮」土...

從受助到助人 林和順要告訴孩子「有他在」

財團法人礦工兒子教育基金會今舉行「點燃愛與希望」全國育幼院及抗癌小鬥士獎學金聯合頒獎大會，共有385人獲獎，發出近180...

關西石光國小新校舍啟用 三合院式布局融合創新與傳統

新竹縣關西鎮石光國小舊校舍因耐震度不足，2018年底開始拆除重建，歷經2年多施工，今天終於正式落成啟用，新校舍的設計結合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。