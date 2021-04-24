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關西石光國小新校舍啟用 三合院式布局融合創新與傳統

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
石光國小新校舍啟用，外觀採用活潑的顏色，建築更採三合院式布局環繞運動場。圖／縣府提供
石光國小新校舍啟用，外觀採用活潑的顏色，建築更採三合院式布局環繞運動場。圖／縣府提供

新竹縣關西鎮石光國小舊校舍因耐震度不足，2018年底開始拆除重建，歷經2年多施工，今天終於正式落成啟用，新校舍的設計結合客家傳統文化意象，融入傳統三合院布局，外觀也大膽選色，讓整體學校氣氛看起來更活潑。

今天上午舉辦新校舍落成結合108周年校慶典禮，校友會也號召過往校友回校巡禮，參觀新落成的校舍，一起回憶童年求學時光；典禮上，石光國小的學生們更表演客家歌謠、客家花鼓及舞蹈等，展現學校的特色。

教育處表示，石光國小舊校舍在2010年就被發現耐震係數不足，有安全性疑慮，因此縣政府便向教育部爭取補助經費，要重建校舍，並獲總經費1億700萬元，從2018年開始重建工程。

教育處長楊郡慈則指出，石光國小校舍整建工程由北院建築師事務所規畫設計、東山營造工程股份公司營造施工，前年2月開工，今年1月底竣工取得使用執照。

新校舍的設計結合客家文化意象，建築採用傳統三合院式布局，呈ㄇ字型包圍學生活動的運動場，新校舍外觀顏色也採用活潑選色，使用具有特殊涵義的在地農產代表色，草莓紅、仙草褐、稻穗金和亮綠色等。

石光國小校長劉佳賢則說，新校舍共有25間教室、11間廁所及全新的跑道和操場，結合2年前朱盛淇老縣長家族捐建的朱盛淇紀念圖書館，石光國小校園完全煥然一新。

縣長楊文科則表示，石光地區過去就是新竹縣的文教重鎮，培育出無數優秀人才，更出過2位縣長，分別是首任縣長朱盛淇和前縣長陳進興，顯見石光地區地靈人傑；楊文科也說，會積極改善各校學習空間，持續供應學生免費營養午餐，提供校園安全人力，希望建構一個家長安心、老師盡心、學校創新的優質學習環境。

石光國小新校舍啟用，外觀採用活潑的顏色，建築更採三合院式布局環繞運動場。圖／縣府提供
石光國小新校舍啟用，外觀採用活潑的顏色，建築更採三合院式布局環繞運動場。圖／縣府提供

新竹 楊文科

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