全台首學課程博覽會 看見台南師生的軟實力

「全台首學課程博覽會-2021讓世界更美好」活動，今天在台南女中登場，除了亮點老師線上直播授課，現場70多所學校設攤展現學習成果，從人文藝術、科技、食育到繪畫，多元又精彩。前副總統陳建仁也以「立足台灣放眼天下」為題，進行專題講演，並到攤位與學生互動，頻頻讚許師生的努力，認為就是在為放眼天下做準備。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，而孔廟是全台首學，2019年第一次舉辦的時候，用全台首學這個名字，後來一直沿用。期待藉此活動，讓更多師生、家長，對於學校老師的教學方式及教材內容有更深更廣的的發揮，也希望藉此平台，增加創新力道，縮小城鄉的差距，，讓南北都齊一。

教育局長鄭新輝表示，這次博覽會有40名教師線上直播說課，另現場也安排11門課程現場說課，其中大光國小汪明怡老師談聆聽策略，藉由聆聽四步驟理解、整合、反思、共感，產生有結構的表達；線上直播的永康復興國小老師簡正一，教學生使用google及心智圖，提昇學習動機；南科實中老師魏鈺珊用平板及各種APP讓學生創作校園美感藝術作品；南一中公民老師郭復齊及物理老師何興中直播談全台首創的社會自然探究與實作課程。現場則有70間學校課程易拉展，可以看到各學校廣泛利用平板網路情形。

教學互動區有62攤位，包含雙語專區的8間學校，展示雙語成果，西門實小是智慧漂浮島，設計監測空氣品質及防災的智慧屋，再發表於國外教學平台，促進學生全球溝通力。? 頭港國小以動手實作方式，帶入資源回收、重新利用、物盡其用，也有熱門議題探究與實作的解說、光影藝術防疫3D彩繪、校園圖鑑建築篇，以及師大團隊指導的跨領域美感與科學課堂。