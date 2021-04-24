響應世界閱讀日 文山國小用線上直播說故事

昨天是國際世界閱讀與版權日，為因應疫情需求並展現桃園教育特色，桃園文山國小主辦世界閱讀日活動，以線上直播同步說故事，活動後也可採非同步數位閱讀方式，完成借書換禮物與數位閱讀摸彩任務。

文山國小表示，小朋友只要在這周借1本書，就可以獲得代表智慧與勇氣的「玫瑰花筆」，若再使用隨筆附贈的數位任務卡完成數位閱讀任務，學生就可以參加圖書禮券摸彩，得獎者還可以到書局兌換自己喜愛的書本，這次活動共約2千名師生參與。

文山國小校長江彩鳳、學務處主任孫俊國與文山國小偶劇團學生，一起以角色扮演的方式說故事，故事內容有趣好玩，角色穿插也精心安排，今年更選出「5歲蚊帳大使」的故事作為數位閱讀的文本，讓學生透過數位閱讀、數位借閱與數位撰寫，完成蚊帳大使數位任務之後，也同時獲得的摸彩機會與數位能力。

參與演出的文山國小四年級學生說，表演之前都會上網查詢資料，才得知世界閱讀日有許多慶祝方式，而桃園這次的慶祝方式也曾經在英國、西班牙舉辦過。學生家長表示，今年的數位任務相當豐富，除了拍照攝影之外，也包含查閱資料與討論，真的讓家長跟孩子有充分使用3C產品進行學習的機會。

江彩鳳指出，因疫情改變生親師的數位學習方式，今年特別邀請不同區域的孩子一起進行數位教學，期望透過活動能與郊區、偏鄉的孩子同享閱讀之樂。