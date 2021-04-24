報獎不為名只為錢！ 震災學校重生 佛心校長獎金全奉獻校園

「對我來說，參加甄選是為了錢」，南投縣延平國小校長鄒庚辛獲獎無數，曾獲教學卓越獎、師鐸獎、校長領導卓越獎、模範公務人員、特殊優良校長，但對他來說，獎是虛名，獎金卻很實際，這些錢一毛也未落入鄒庚辛口袋，而是全投入校園建設。

921大地震那年，鄒庚辛畢生積蓄貸款購置的房屋在地震中全毀，當時他忍著痛，銜命上任也在震災中毀損的秀林國小，爭取經費加速校園重建，並帶領師生進行社區關懷，讓師生都看見希望。

錢很重要，但非鄒庚辛的人生價值。從小家境清寒的他，國中畢業後選擇就讀師專，原本只期望擁有一份可以餬口的工作，卻在就讀師專期間，發現教育是幫助人改變未來、脫離貧困的唯一道路，於是他希望透過教育，成為改變孩子未來的關鍵力量。

事實上，當時一般人薪資是老師的兩三倍，但鄒庚辛說，許多人有錢卻只用在自己身上，老師的工作雖賺不了什麼錢，但內心龐大的使命感與教育熱忱，可以為了孩子的需要，四處奔走尋求資源與支援，使許多孩子及家庭受到影響與幫助，是價值極高的工作。

鄒庚辛成為校長之前，擔任了13年導師以及6年主任，當時的他心想，「如果我是校長，如何幫助老師們有更好的發揮？」當他成為校長後，便將培育人才置於第一要務，把學校視為企業經營，栽培人才、建立團隊，凡事帶頭做、一起做，讓想做事的老師獲得充分的支持與鼓勵。

有「師傅校長」之稱的鄒庚辛，曾經歷4所學校的重建與重生。初任校長時，他來到信義原鄉的偏遠小學東埔國小，學生缺乏學習動機，基本學科能力不佳，設備環境也老舊殘破，鄒庚辛四處籌措經費改建，提升設備，也從強化基本學科能力著手，短短2年，學校不僅在奧林匹亞學科競賽中獲得全鄉鎮第一名，當年一位畢業生後來成為醫師，原住民代課老師也成了國中校長。

2年後，921大地震來襲，鄒庚辛來到竹山秀林國小，當時秀林國小校園毀損，全校師生長期於組合屋內上課，更遭逢一年內接連兩位校長殉職，校園氣氛低迷。當年鄒庚辛畢生積蓄貸款購置的房屋，也在這場地震中全毀，他忍著痛，銜命上任。

鄒庚辛首要任務是安頓人心，他爭取經費加速校園重建，並帶領師生進行社區關懷，秀林國小歷經3年艱辛重建，校園落成時，許多老師和家長都留下感動的眼淚，彷彿歷經重生。

鄒庚辛後來到延平國小服務，該校亦為震災重建學校，受工廠出走及少子化影響，減班壓力沉重，老師的心也惴惴難安，如何將學校轉型、如何經營出教育績效、如何帶動老師發展教師專業，都是挑戰。

鄒庚辛帶領團隊從特色課程著手，後來便獲得教學卓越銀質、金質獎，閱讀磐石獎、正向管教和藝文教學全國績優表揚等等，各種肯定與榮耀，使延平於灰塵中重生，也化解了減班壓力。

鄒庚辛卸任後，轉赴竹山國小擔任校長，這是一所市區中心學校，學生及班級數多，完全沒有減班壓力，許多人勸他，在此準備退休，但他卻認為，當一天和尚敲一天鐘，「而且一定要敲得很響，不可功虧一簣。」

鄒庚辛推動學校特色課程、提升教師專業能力，鼓勵老師參加教師專業社群，在任8年，帶領竹山國小獲得推動能源教育全國傑出學校獎、第一屆國家環境教育獎、全國藝術教育貢獻獎，更是全縣唯一連續兩年全國新住民火炬計畫績優學校。