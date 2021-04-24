一張照片道出「台灣學生壓力」 網哀：從小培養奴性？

許多家長會在小孩國高中時，去外面的補習班或才藝班學一技之長，讓他們小小年紀就必須要兼顧課業及課外的才藝。日前便有一名網友發文分享，自己在路上看到一名小學生完全睡倒在機車後座，簡直說明了「台灣小學生的壓力」。

2021-04-24 10:27