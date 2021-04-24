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一張照片道出「台灣學生壓力」 網哀：從小培養奴性？
許多家長會在小孩國高中時，去外面的補習班或才藝班學一技之長，使他們小小年紀就必須要兼顧課業及課外的才藝。日前便有一名網友發文分享，自己在路上看到一名小學生完全睡倒在機車後座，簡直說明了「台灣小學生的壓力」。
原PO在本月23日時，在於臉書社團「路上觀察學院」發文說明，某天自己在等紅燈時，看見一名婦人騎車且後座載著一位國小男童，但令人意外的是，當時男童竟坐在後座，整個人後仰睡在自己的書包上，看起來已經陷入熟睡，讓原PO心疼直呼「課業壓力真的很大」。
此文一出，已經累計超過1.3萬網友按讚，不少網友紛紛表示，「奴性從小培養」、「拍攝者不救」、「如果我現在回學校，可能真的無法勝任學校課業」、「學校就是讓未來勞工能從小適應過勞環境的地方」、「睡在背包上，弟弟是有多累」、「現在流行這個姿勢等紅燈嗎？」。另外，也有留言擔心男童的安危，對此原PO則在留言處回應表示，自己拍完照就去把男童叫醒了，並沒有發生意外。
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