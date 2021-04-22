餘音繞樑！小提琴家吳怡宗、鋼琴家潘祖欣「琴音對話」再攀顛峰

留法小提琴家吳怡宗4月28日，將與留德鋼琴演奏家潘祖欣在國家演奏廳合作演出。這場名為「對話」的小提琴獨奏會，將以琴聲綻放歐洲獨特的異國風情，以經典滿足樂迷的耳朵。

小提琴家吳怡宗目前任教於國立清華大學音樂系、中正高中等音樂班，留法期間，獲得了Conservatoire National De Region Rueil-Malmaison最⾼級⾦牌獎、優異級優異獎與完善級超技獎等獲多項音樂獎項。自法返台後，成為樂壇矚目之星，目前除了教授與傳承，他把音樂會定義為一種紀念的儀式，要把自己對音樂的洞察，拉奏成讚美詩。

吳怡宗說，他與鋼琴演奏家潘祖欣是音樂路上志同道合的好夥伴，每次的合作都在彼此的琴聲堆疊中，梳理、激盪並碰撞出繞樑的共鳴。這次再度挑戰，除凝聚兩人各自的累積，也要在琴聲中對話與詮釋，讓絕妙默契的夢幻組合再攀顛峰。

2021吳怡宗小提琴獨奏會「對話」，表演曲目有德佛札克為小提琴與鋼琴的四首浪漫小品、布拉姆斯第二號A大調小提琴奏鳴曲、葛利格第二號C大調小提琴奏鳴曲，以及薩拉沙泰的流浪者之歌等，將引領樂迷優游於四位大師的經典作品中。