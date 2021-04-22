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影／世界地球日 苗栗環保局在啟文國小辦環教劇場

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局上午在苗栗市啟文國小舉辦「誰來當主角？」環境教育劇場，透過兒童劇團表演、闖關、DIY等活動，讓小朋友認識人類和環境的關係。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局上午在苗栗市啟文國小舉辦「誰來當主角？」環境教育劇場，透過兒童劇團表演、闖關、DIY等活動，讓小朋友認識人類和環境的關係。記者胡蓬生／攝影

今天是世界地球日，苗栗縣環保局為讓環保觀念向下扎根，上午在苗栗市啟文國小舉辦「誰來當主角？」環境教育劇場，透過兒童劇團表演、闖關、DIY等活動，讓小朋友認識人類和環境的關係，苗栗縣長徐耀昌也到場叮嚀小朋友從日常生活中節能減碳，回家也要把好習慣跟家人分享。

環境教育劇場活動邀請皮皮兒童表演藝術團表演「企鵝卡布」，以企鵝卡布及伙伴為拯救被破壞的環境，一起踏上冒險旅程的故事，中間穿插海洋生態、陸域生態、節能減碳、水資源保護等環保觀念，教育孩子要對生存的環境負起責任，會場內還設計了5個闖關遊戲及「青蛙響板」的DIY及彩繪，引導孩子認識各種環境議題，進而珍惜自然資源。

徐耀昌上午到啟文國小參加這項活動，他向小朋友說明地球日的來源和目的，目前國內旱象嚴重，他也特別提醒孩子洗手要隨時關水龍頭，節省寶貴的水資源，並希望大家「小手拉大手」，帶動爸媽及長輩落實友善環境作為，此外，新冠肺炎疫情仍未結束，他叮嚀小朋友要戴好口罩，做好防疫才能有健康的身體， 未來都成為國家棟樑。

苗栗縣環保局指出，今年將陸續推出許多好玩、有意義的環境教育活動，訊息都會發布在環保局網站https://www.mlepb.gov.tw/ch_index.php或追蹤「苗栗i環教」臉書粉絲頁，歡迎有興趣的大人小孩學習與自然共存的生活方式。

苗栗縣環保局上午在苗栗市啟文國小舉辦「誰來當主角？」環境教育劇場，縣長徐耀昌到場向小朋友宣導環境保護觀念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局上午在苗栗市啟文國小舉辦「誰來當主角？」環境教育劇場，縣長徐耀昌到場向小朋友宣導環境保護觀念。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局在苗栗市啟文國小辦「誰來當主角？」環境教育劇場，安排青蛙響板 手作彩繪等活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局在苗栗市啟文國小辦「誰來當主角？」環境教育劇場，安排青蛙響板 手作彩繪等活動。記者胡蓬生／攝影

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