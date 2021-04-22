國中教育會考／自然科「水」氣旺 理化必考9重點別漏讀

20萬人報名的國中教育會考5月15日至16日展開。聯合新聞網4月18日起連續五天推出會考衝刺系列報導，由國中及補教老師指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

水情吃緊，教師推估今年國中會考自然科「水氣旺」，颱風、降雨、水庫、人造雨等概念極可能入題。新冠肺炎疫苗也是熱門時事，推估會以閱讀題或資料分析題形式出現，建議考前涉獵疫苗相關常識，並熟讀生物課本中有關疾病傳播的章節。

●理化必考9主題、生物常考4重點一次看

會考自然分生物、理化、地科三科，理化考題約占一半，生物和地科各占四分之一，另有一至二題跨科考題。理化是重頭戲，補教理化教師楊過表示，物理部分必考溫度與熱、力（浮力與摩擦力）、壓力、基本電學與效應、直線運動與牛頓運動定律、功與能（含槓桿）。

化學部分，楊過表示，會考必考原子模型、原子量（分子量）與莫耳數、電解質和有機化合物。這些單元常常不只出一題，考前要熟讀。

楊過說，化學的電解質除內容重點外，一定要弄清楚pH值和﹝H+﹞（莫耳濃度）的換算。另外，實驗題也是近年出題一大重點，重要實驗包括酸鹼滴定、皂化、竹筷乾餾、打點計時器、滑車實驗。

補教教師劉維推估，電磁學已連兩年沒考，今年電流化學效應出題率恐提升，當中包括化學電池、電解電鍍觀念統整，以及電功率的換算等重點。

生物部分，補教教師游夏指出，最常出題的四大重點為血液循環、植物的運輸機制、同源染色體判斷與孟德爾遺傳的計算（以血型和性聯遺傳為主）、生物分類和演化。其中植物運輸、遺傳學和生物分類等三主題，考生答對率低於五成，建議考前多加強這些主題，將大幅提高投資報酬率。

地球科學與時事高度相關，永平高中地科教師沈文俊說，今年最有可能結合「水」出題，比如大陸冷氣團南下時的等壓線狀態、如何製造人造雨、空氣汙染等。劉維也說，去年一整年無颱風侵台，目前水量嚴重不足，有關天氣、颱風、低氣壓風向的概念極可能入題。

●考前衝刺別再「算」了！搞懂基本觀念更重要

素養考題變化多，楊過強調萬變不離其宗，題目不會超出課本範圍，最重要的是搞懂基本觀念。物理部分應注意所有物理量的定義，如電荷、電量、電壓、電流、電阻、電能、電功率等，不要只背公式，要確實理解內容。他再舉例，許多學生讀「比熱」時，都只記公式，卻不理解比熱大、小的差別為何。

沈文俊以地科為例，考生常混淆的觀念包括風化與侵蝕的差別、大潮與滿潮的異同，考前應花時間熟悉。

部分生物單元仰賴記憶，游夏表示，五界生物分類中，哪些生物屬於哪一個界或門，是許多學生的弱點，要詳加記憶分辨。另外，心臟結構和血液的流向、植物的有機養分和無機養分運輸等主題，也要在考前重新配合題目練習。

楊過建議，考前別再做艱澀、大量的計算題，寧可花時間把觀念和定義弄清楚。會考真正的計算題不超過五題，其中一半又屬於基本觀念運算，應避免耗費時間練習困難的計算。

●拿到考卷先寫素養題 以時間換取思考空間

答素養題也有技巧，游夏分析，愈來愈多題目結合圖表，答題時要先確認圖表縱座標、橫座標所代表的意義，再去分析圖形曲線的變化，然後找出相應的變化關係，判斷它們同步增加或相互抑制。以專業術語來說，就是找出控制變因、操縱變因，以及相應變因之間的相對關係，才容易解出正確答案。

游夏說，素養題需花更多時間研判，建議拿到題本後先作答。如不能立即判斷出答案，可先跳過去寫其他題目，最後再回來作答。楊過建議先閱讀子題的問題敘述，回頭去找題幹，會找到相類似的句子，答案往往就在上、下句的敘述中。