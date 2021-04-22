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國三女多益99分 全靠誠信碗粿父的自創學習法

中央社 / 雲林縣21日電

雲林縣碗粿攤商林峻巃去年10月誤標促銷活動，他履行承諾教育女兒要守信，被讚為誠信碗粿，林峻巃也自創美語學習法培育女兒外語能力，其大女兒林千祐多益測驗99分，僅差1分即滿分。

林峻巃去年10月將「買10個碗粿送一條蘿蔔糕」標成「買碗粿送蘿蔔糕」，為教育女兒言而有信，當真履行承諾，送出300條菜頭粿，誠信碗粿故事引起各界廣大迴響。

林峻巃不僅注重女兒的品德教育，也積極培育外語能力，其大女兒林千祐上個月參加多益測驗（TOEICBridge）考了99分，僅差1分即滿分。

林千祐說，小時候父親就會開ICRT的廣播製造「美語環境」，唸小學時就讓她看動畫、影集，學著說美語，美語就好像她生活中一種語言

林千祐提到，在國小時跟著父親賣雞排，正好有外籍人士前來消費，父親利用機會推她出面對話，讓她從中產生信心。

林千祐認為，學美語最重要的就是「多聽、多講」，現在除了看沒有中文字幕的影集外，她喜歡與學校美語外師交談，平時在家也會與妹妹用美語交談，儘量讓美語成為生活中能夠與人溝通的語言之一。

林千祐感謝父親營造學習美語的環境，讓她有和更多人語言交流的機會，目前等會考成績出爐再決定升學方向。

雲林國中教務主任徐宏吉接受媒體訪問時表示，林千祐多益99分，國中組VEPT英文競賽也拿下南區第1名，已有高中開出優越條件搶她入學就讀，林千祐一口流利的英文連外師都驚豔。

多益 語言

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