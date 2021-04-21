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苗栗縣文狀元放榜 君毅中學包辦國中首獎

聯合報 / 教育事業部
君毅中學校長林慶旺（中）慰勉該校獲選苗票文狀元的吳昕儒（右）、彭芷嫻（左）。圖╱君毅中學提供
君毅中學校長林慶旺（中）慰勉該校獲選苗票文狀元的吳昕儒（右）、彭芷嫻（左）。圖╱君毅中學提供

苗栗縣文狀元選拔賽日前放榜，君毅中學的彭芷嫻、吳昕儒包辦七、八年級組文狀元。其中，七年級彭芷嫻從小就是寫作好手，她說，多讀、多背佳句不但能作文變好，多閱讀也讓功課變好。

今年七年級題目是「尋找正直的奧義」，彭芷嫻寫「誤交壞朋友」的故事。她說，剛升國中時成績不好，朋友帶著她使壞，當下不覺有什麼不對，直到她讀到《正直：找尋生活中的真實，成為你想成為的自己》一文，才意識到行為「不正直」，深自反省後，開始發憤圖強，也積極參與文狀元的培訓，辛苦終於得到回報，開心能拿到文狀元。

八年級的吳昕儒曾獲國小組進士、國七組探花，她說，一看到題目「黑暗中的微光」，想到《被遺忘的孩子》一書中，主角如何在人生低谷中自救，她想到自己不擅交友，但字寫得漂亮，因此會以手寫小卡片釋善意，不僅交到好朋友，也改變自己。

「苗栗縣文狀元選拔賽」是由縣府主辦，比賽分為國小五、六年級與國中七、八年級共四組，全縣國中、小學都要參加，參賽選手必須讀完指定書目，比賽當天現場抽題，依成績受予狀元、榜眼、探花、進士、秀才等獎項。

君毅中學教務主任林玉騏表示，比賽舉辦9年來，該校連續5年、獲選6位文狀元，今年不僅包辦國中七、八年級的文狀元，還創16人參賽9人奪獎的最佳記錄。他說，因君毅有教學團隊發展「心智圖作文法」、「經典君毅」閱讀與「TED Cish」講堂，多方培養學生閱讀、理解、統整、應用、表達能力，才能連年刷新比賽紀錄。

苗栗縣 放榜

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