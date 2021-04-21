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從靠臉吃飯改行藝術家 郭彥甫分享斜槓人生

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮高中名人講堂今天邀郭彥甫（中）與學生分享分享斜槓人生和如何「比昨天的自己更好」，坦率直白且平易近人的講述風格，互動氣氛格外熱絡。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮高中名人講堂今天邀郭彥甫（中）與學生分享分享斜槓人生和如何「比昨天的自己更好」，坦率直白且平易近人的講述風格，互動氣氛格外熱絡。記者潘欣中／攝影

明星藝術家郭彥甫去年12月推出心靈勵志新書《比昨天的自己更好》，暢談人生道路上的大轉彎、如何靠藝術過活和創造個人風格等話題，笑淚交織的故事激勵人心；屏東縣枋寮高中名人講堂今天邀郭與學生分享斜槓人生的心路歷程，他以自己的人生經驗和歷練，勉勵學生一步步打造自己的夢想，進而完成夢想，為偏鄉學子帶來兼具感性和知性的午後時光。

郭彥甫提到自己從幼時即展露其對繪畫的熱愛和執著，到進入體院、加入演藝圈，直至現在已是受邀參展的藝術家，來到不惑之年，對創作的熱情不減反增，雖沒有受過藝術的正規教育，卻創造出強烈個人風格，遊走在插畫與繪畫間，他告訴同學：「只要好好生活且誠實、赤裸地面對與接納，便能創造出屬於自己的風格」。

演講尾聲，現場互動熱絡，師生也搶著提出問題，特別好奇郭彥甫是如何從靠臉吃飯到靠藝術吃飯？他說，在演藝事業最高峰時，毅然決然放棄高薪，雖手邊有存款跟不動產，但他仍先計算如果2年沒有收入的最壞結果，就是回去演戲，在轉換跑道初期，接受很多傑出藝術家的指導，也把握每個展出機會，到現在受到肯定，生活也趨於穩定。

枋寮高中還邀學習區的新埤國中20個師生到場，促進跨校交流與共學，讓學生多元學習，一起聆聽郭彥甫如何以樂觀幽默將嘲諷化為力量，坦率直白且平易近人的講述風格，有別於傳統課堂教條式的語言，互動氣氛格外熱絡；校長陳志偉特別感謝彥甫答應到屏南的偏鄉高中進演講，他的創作畫展「過境練習」也正在屏東美術館展出，讓他直呼今年跟屏東真有緣。

屏東縣 藝術家 偏鄉 斜槓

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