述美國小12位畢業生單車環台 10天完成1千公里築夢行

金門著名的「將軍國小」述美國小，12位六年級畢業生，日前在校長劉界宏及3位老師陪同下，從高雄出發，按逆時針方向，腳踏鐵馬每天前進100公里，以10天的時間環台一圈，完成1000公里騎行，環台築夢的過程中，學生經歷寒冷、酷熱、強風、陡坡、險降，但全程沒有一位學生放棄下車，在完成挑戰的那一瞬間，小朋友與家長感動的擁抱在一起。

述美國小自103學年度起推動單車特色課程，迄今已7年。全校自五年級開始，結合課程利用單車探索學校周邊環境，並配合辦理交通安全、單車保養、簡易維修、路線規劃、個人體能訓練以及團隊合作騎乘、心態思考等訓練，經過多年的推動，於106年3月正式成立述美國小楓香單車隊，並將特色課程單車環島延伸辦理「金門囝仔環台築夢行」。

去年受新冠肺炎疫情影響改在金門深度環島，今年延伸學校特色課程配合百年校慶辦理「百年校慶單車環台築夢行」，扣除前後兩天的整備，計畫以10天的時間帶領學生鐵馬環台，每日騎程約100公里，慶祝學校100週年校慶，也串聯各地述美校友，凝聚情感；學生已於4月17日返抵金門。

這趟「百年校慶單車環台築夢行」由校長劉界宏，以及周心安、彭康順及洪宇樊3位老師，帶領六年級12位學生參加。師生在將單車以船運前至高雄前也至官澳龍鳳宮及浯坑北極殿拜拜祈求平安。

據參加的陳同學表示，有同學騎完第一天回到飯店，就打電話說想回家了，但看看同學沒人放棄，只能繼續；他們每天4點半起床，每天要洗衣服、開會、討論等，一路上很累、很遠、想睡覺；他說，剛開始還會有人不斷的問還有幾公里到飯店，但後來領悟到，抱怨或提問不會縮短距離，唯有一步一步往前才會到達；他說，通過這趟旅行，感覺自己長大了！