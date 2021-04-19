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7歲童「獨身到小學報到」 網心疼喊：這樣的孩子會越來越多

聯合新聞網 / 綜合報導
許多地區的國小已經慢慢的開始舉辦招生活動，絕大多數家長會陪著家裡即將讀小學的孩童一起來報到。 示意圖／ingimage
許多地區的國小已經慢慢的開始舉辦招生活動，絕大多數家長會陪著家裡即將讀小學的孩童一起來報到。 示意圖／ingimage

許多地區的國小已經慢慢的開始舉辦招生活動，絕大多數家長會陪著家裡即將讀小學的孩童一起來報到，但日前卻有一名網友對此分享，先前去幫忙某小學的入學活動時，竟看到一名男童獨自走進校門，身邊一名家長都沒有，讓他直呼「新生招生活動做了近20年，這個孩子真的是我第一次碰見的自己一個人報到的小男生」。

原PO在臉書社團「匿名公社」表示，入這行20年以來，家長通常都會陪同剛升小學一年級的孩子出席，但當天自己卻看到馬路旁有個小男孩，手裡拿著透明公文袋，依稀能看到裡面裝著戶口名簿，是要來學校報到的新生，但左顧右盼都沒看見任何大人陪同，似乎就他一個人來。

眼看著對方一個人安靜地走入校門，在校門口乖乖量體溫、噴酒精消毒。原PO也說明，在校門口時警衛伯伯看小男孩一個人，就問了他是不是來報到的，而小男孩只是點了點頭，就被引導前往報到的教室去，隨後，把手續辦完後，便又自己一個人安安靜靜地離開教室，走上回家的路。

「獨立到讓人擔心又不捨」原PO也說明，這名小男孩從頭到尾不發一語，非常獨立的一人辦完整個入學手續，很難想像他才7歲。對此，原PO也說明「小一新生招生活動做了近20年，這個孩子真的是我第一次碰見的自己一個人報到的小男生，我心裡很有感。」

此文一出，不少網友也紛紛留言回應，「獨立得讓人心疼」、「我相信小男孩會記得一輩子」、「小朋友好勇敢獨立，大人也實在太放心了吧」、「恐怕以後這樣的孩子會越來越多」、「這孩子獨立能幹，希望他能有人疼，祝福他和他家人。」

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