小一數學考卷打敗一票家長 爸媽哀號變文盲「根本連題目都看不懂」

國小一年級的數學題目完全難倒家長們！一個媽媽在臉書社團爆怨2公社po出考卷題目，短短的幾行文字加上一個表格，卻讓人摸不著頭緒，不僅小朋友答錯，被老師扣了好多分，連媽媽自己也不曉得該如何解答。

考卷上的題目寫著「從61開始，把2個一數的數畫圈，5個一數的數打勾」，po文的媽媽表示，「現在小一的功課到底…為什麼要這樣為難我？」她感到疑惑問大家，到底是自己的理解能力有問題，還是考卷在鬧事，誰能告訴她正確答案？

她指出，考卷上寫2個一數的數畫圈，「是代表奇數得畫圈？」那5個一數的數又是什麼意思呢？底下則有網友附和這位媽媽說，「現在是國文要先學好，才能學數學就對了，我完全看不懂。」

還有其他媽媽留言認為，「現在的數學都是邏輯題，反應或思考不過來的通常都會錯一整個大題，孩子心累累啊！」不過有網友表示，這道數學題其實就是要教「正數」與「倍數」，2個一數與5個一數並非老師自創，幾十年前課本就是這樣寫的，但有人仍認為「就算是小一，為何不直接寫出倍數比較好理解？」

另外，也有人覺得「命題者出題不夠精確，題意不清，太看得起小一的中文閱讀能力」、「現在家長都不敢教小孩功課了」、「家長變文盲」、「課綱要問教育部」、「數學老師國文不好？」，甚至有人開玩笑說自己看到數學就投降。

後來有網友在留言串底下po出正確答案，2的倍數62、64、66、68、72、76、74、78都要打圈，5的倍數65、70、75、80都要打勾，但是70和80這兩個數字要同時打勾和打圈。

更有家長留言認為，其實108課綱的目的，就是要求小孩的頭腦要靈活，以這份數學考卷為例，不要像以前直線式思考的以為是要2倍數或5倍數來數，可以訓練小朋友的邏輯。