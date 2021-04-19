克服場地、身高限制 屏東仁愛國小籃球隊獲全國第三

屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下進入全國前八強的門票後，在拚季、殿軍賽時，台北仁愛國小對上屏東仁愛國小，從原本一路落後，後來小將賴柏宇抄截拿下8分，最後險勝，拿下全國第三名，也是籃球隊成軍以來最好成績。

屏東仁愛國小籃球隊下月將挑戰EBL國民小學籃球聯賽，期許能再創佳績。仁愛國小籃球隊教練郭亞軍、林揚軒等人帶領。郭亞軍說，籃球隊是社團性質校隊，早自修雨每天放學後練習，由於戶外場地，遇到下雨、冬天時，練習時間限制。

郭亞軍說，籃球隊學生們身高平均150公分，這次比賽時，站上場上個頭雖然小，但學生們發揮團隊合作默契精神，表現亮眼，從16強進入8強的比賽時，對上新北的埔墘國小，其中小將蘇靖安這場比賽拿下單場21分。

身高158公分的蘇靖安，擔任控球後衛，他說，這場比賽阿嬤、阿姨特別北上觀賽，要將最好的一面表現給家人看，讓他們看他在球隊的樣子，國中他想要到外縣市打籃球，家人都很支持。

籃球隊員六年級徐子桓擔任大前鋒，他說，他的任務是幫忙後衛搶籃板，給後衛多一點機會，自己得分不重要，希望球隊能贏球比較重要，學習團隊合作，未來想要持續打籃球。