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克服場地、身高限制 屏東仁愛國小籃球隊獲全國第三

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。圖／屏東仁愛國小提供
屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。圖／屏東仁愛國小提供

屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下進入全國前八強的門票後，在拚季、殿軍賽時，台北仁愛國小對上屏東仁愛國小，從原本一路落後，後來小將賴柏宇抄截拿下8分，最後險勝，拿下全國第三名，也是籃球隊成軍以來最好成績。

屏東仁愛國小籃球隊下月將挑戰EBL國民小學籃球聯賽，期許能再創佳績。仁愛國小籃球隊教練郭亞軍、林揚軒等人帶領。郭亞軍說，籃球隊是社團性質校隊，早自修雨每天放學後練習，由於戶外場地，遇到下雨、冬天時，練習時間限制。

郭亞軍說，籃球隊學生們身高平均150公分，這次比賽時，站上場上個頭雖然小，但學生們發揮團隊合作默契精神，表現亮眼，從16強進入8強的比賽時，對上新北的埔墘國小，其中小將蘇靖安這場比賽拿下單場21分。

身高158公分的蘇靖安，擔任控球後衛，他說，這場比賽阿嬤、阿姨特別北上觀賽，要將最好的一面表現給家人看，讓他們看他在球隊的樣子，國中他想要到外縣市打籃球，家人都很支持。

籃球隊員六年級徐子桓擔任大前鋒，他說，他的任務是幫忙後衛搶籃板，給後衛多一點機會，自己得分不重要，希望球隊能贏球比較重要，學習團隊合作，未來想要持續打籃球。

仁愛國小籃球隊後援會團長邱金英今天也特別頒發紅包勉勵籃球隊員們與教練，隊員們每人500元、教練2千元，期勉學生們再創佳績。

屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。記者劉星君／攝影
屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。記者劉星君／攝影
屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。記者劉星君／攝影
屏東縣屏東市仁愛國小籃球隊成軍8年，本月參加第53屆全國少年球錦標賽，拿下U12組的全國第三名，這群籃球小將們克服場地，身高限制，拿下參賽最佳成績，師生們都相當開心。記者劉星君／攝影

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