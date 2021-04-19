彰化打造美感校園 食育學堂、太極展演空間有亮點

彰化縣政府今年將補助18校中小學共二千萬元打造美感校園，包括校園食育美學堂、食農地景，甚至結合武術社團太極主題的校園展演空間，讓學生增添學習樂趣，也讓校園更美麗。

彰化縣教育處長陳逸玲表示，縣府進行「彰化縣美感校園環境營造計畫」補助，開放讓各校提出申請，經徵選後共核定18校，以改善學校各項設施，各校相關工程預計在今年5月陸續開工，8月至11月完工。

入選補助的包括有和仁國小結合學生武術社團，以太極為主題改造廊道，設計出多功能的校園展演空間；鹿江國際中小學則運用船的元素設計，營造連接國際意象校園；好修國小則引導全校3到6年級學生參與圖書室整體規劃、以學生需求為主題，打造出明亮溫馨的閱讀空間；東和國小則以工業風打造人本、環境共融、創藝美學、饗食記憶的食育美學堂。

北斗國中以白色系文青風半戶外食育美學堂，與校內食農地景如太陽能雞舍、雨撲滿、智慧溫室等連結食育美學廊道；興華國小則是全國首創科技主題食育美學堂，導入「植物工廠」自動化栽植概念，形塑科技農業美好未來與想像；永靖國中利用公共藝術呈現改造外牆及規劃藝術廊道，並於梯間廊道設計多媒體互動教學；平和國小將閒置的蝴蝶園空間配合校園TRAIN素養課程設置閱讀點，並結合休憩功能，自然融入校園及社區生活。