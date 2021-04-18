快訊

自費疫苗明起預約 已15家院所公告費用

新冠境外+1 馬來西亞入境機場攔截確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裁判喊開始 珠心算選手聚精會神計算 觀賽家長屏氣凝神

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，三年級組冠軍林旻諺（右）將進軍全國賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，三年級組冠軍林旻諺（右）將進軍全國賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供

基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，年紀最小的選手只有5歲。當台上裁判一喊比賽「開始」，選手們莫不聚精會神計算，氣氛緊張到連觀賽家長都屏氣凝神。

中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄長年投身珠心算教育，除了去年因疫情停辦，30年來共在基隆舉辦29場比賽。他說，珠心算不只可開發左右腦，還可預防年長者失智症發生機率，是我國文化國粹中較特別的才藝。

吳文雄表示，珠算已被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」，日本前首相中曾根康弘曾說，二次大戰後日本能成為經濟大國和小學生學珠算有直接關係。他長期自掏腰包籌辦珠心算比賽，希望能喚起政府能重視這項文化，讓學習珠心算成為全民運動。

基隆市議員宋瑋莉擔任大會名譽會長，她推崇吳文雄是「珠算界教主」，連她都曾是吳的門生，如今自己已成「瑋莉奶奶」，吳文雄仍在致力提升下一代潛能。

目前就讀國中的選手彭丕承4歲開始學珠心算，目前是心算十段、珠算七段高手，在校成績名列前茅。彭說，學習珠心算讓他更具專注力，學習速度更快。如果有同學問他「讀書撇步」，他都會以「撥指」回應，學習珠心算確實讓他獲益良多。

國小三年級組第1名林旻諺說，透過打算盤的過程，讓他增進注意力，提升自信心。他的媽媽表示，林旻諺是個專心的孩子，在校成績也優異，今天獲得第1名，希望在5月的全國大賽也能正常發揮實力。

110年度兒童珠算心算比賽共有170人參加，各組冠軍名單為幼童組王睿謙、一年級組呂忱禧、二年級組張芮晞、三年級組林旻諺、四年級組鄭宇博、高年級暨國中組李宥頡。

基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，年紀最小的選手只有5歲。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，年紀最小的選手只有5歲。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，170名選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，170名選手聚精會神比賽。圖／中華民國兒童珠算協會提供
就讀國中的彭丕承（左）4歲開始學珠心算，目前是心算十段、珠算七段高手。圖／中華民國兒童珠算協會提供
就讀國中的彭丕承（左）4歲開始學珠心算，目前是心算十段、珠算七段高手。圖／中華民國兒童珠算協會提供

基隆 日本 失智症

延伸閱讀

JHBL／基隆銘傳國中15連勝 乙級2連霸

印尼女看護逃了8年...遇警露餡被逮 與姐妹抱頭痛哭

全運會／昔網壇漂亮寶貝復出 前國手陳迪、陳宜兄妹參賽

基隆市引進聲音照相系統 執法首日揪出53輛高噪音車

相關新聞

34所中小學美感大改造 獲德國iF設計金獎

教育部委託台灣設計研究院執行「學美．美學：校園美感設計實踐計畫」，近日再傳捷報，從全球9509件的參賽作品脫穎而出，榮獲...

裁判喊開始 珠心算選手聚精會神計算 觀賽家長屏氣凝神

基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，年紀最小的選手只有5歲。當台上裁判一喊比賽「開始」，選手們莫不...

大甲高中美工學程和台中市陶藝教學中心 義賣迎媽祖

大甲媽遶境今天回鑾，大甲高中美工學程與台中市政府教育局在台中市立大甲高中建置的「台中市陶藝教學中心」，今天共同籌辦「甲中...

鳳山校慶關門 學生著黑衣抗議

高雄市鳳山高中昨天逢82周年校慶暨園遊會，近7成學生不滿學校拒絕溝通，強硬主導園遊會不開放，昨天著黑T恤靜坐抗議，爭取與...

南投縣推廣國中技藝教育學程 發掘學生專長翻轉人生

南投縣在32所國中開辦技藝教育學程，吸引超過3000名學生選修技藝課程。縣府更斥資百萬元舉辦12種職群技藝競賽，超過60...

屏東縣府母語教學嘉年華 9所小學閩歌客舞原音齊揚

屏東縣政府為推動母語教育，鼓勵使用母語，認識自身土地、文化並傳承母語，於今天上午舉辦110年母語嘉年華活動，以「閩歌客舞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。