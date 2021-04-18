裁判喊開始 珠心算選手聚精會神計算 觀賽家長屏氣凝神

基隆市110年度兒童珠算心算比賽大會今在長榮桂冠酒店舉行，年紀最小的選手只有5歲。當台上裁判一喊比賽「開始」，選手們莫不聚精會神計算，氣氛緊張到連觀賽家長都屏氣凝神。

中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄長年投身珠心算教育，除了去年因疫情停辦，30年來共在基隆舉辦29場比賽。他說，珠心算不只可開發左右腦，還可預防年長者失智症發生機率，是我國文化國粹中較特別的才藝。

吳文雄表示，珠算已被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」，日本前首相中曾根康弘曾說，二次大戰後日本能成為經濟大國和小學生學珠算有直接關係。他長期自掏腰包籌辦珠心算比賽，希望能喚起政府能重視這項文化，讓學習珠心算成為全民運動。

基隆市議員宋瑋莉擔任大會名譽會長，她推崇吳文雄是「珠算界教主」，連她都曾是吳的門生，如今自己已成「瑋莉奶奶」，吳文雄仍在致力提升下一代潛能。

目前就讀國中的選手彭丕承4歲開始學珠心算，目前是心算十段、珠算七段高手，在校成績名列前茅。彭說，學習珠心算讓他更具專注力，學習速度更快。如果有同學問他「讀書撇步」，他都會以「撥指」回應，學習珠心算確實讓他獲益良多。

國小三年級組第1名林旻諺說，透過打算盤的過程，讓他增進注意力，提升自信心。他的媽媽表示，林旻諺是個專心的孩子，在校成績也優異，今天獲得第1名，希望在5月的全國大賽也能正常發揮實力。