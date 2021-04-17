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南投縣推廣國中技藝教育學程 發掘學生專長翻轉人生
南投縣在32所國中開辦技藝教育學程，吸引超過3000名學生選修技藝課程。縣府更斥資百萬元舉辦12種職群技藝競賽，超過600名選手參賽。今天最後5職群比賽在同德高中登場，多達378名各科選手分別於設計、餐旅、食品、家政及藝術職群賽場競技，讓學生從體會職場的現實要求及各項工作場所安全規範。
南投縣教育處指出，縣長林明溱重視學生適性發展，希望挖掘每個孩子發展潛力，尤其是技藝教育，縣府編列了1000萬元預算，在全縣32所國中開辦技藝課程，提供學生更好的技能學習環境，參加選修課程的學生超過3千人。
今年南投縣國中技藝競賽4月8日起在水里商工、草屯商工、南投高商、五育高中、仁愛高農、埔里高工、達德商工、南開科大及同德高中，分9梯次舉辦電機電子、機械、商業管理、餐旅、家政、食品、設計、農業、化工、土木建築、動力機械、藝術等12種職群賽事，17日最終梯次在同德高中就有設計、藝術、食品、家政及餐旅5個職群賽事登場。
教育處學管科長紀忠良指出，今年國中技藝競賽特別加強防疫，讓學生不受疫情影響參賽權益並能安心比賽爭取優異成績，爭取申請技優甄審入學及實用技能學程加分的機會，包括兩階段量體溫、全程戴口罩，拉大工作桌的間距，將學、術科試場及休息室清潔消毒。
比賽前，由職場經驗豐富的試務老師說明比賽安全守則及各種注意事項，讓選手透過這次競賽能獲得更多職場體驗及技能檢定實戰經驗。
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