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屏東縣府母語教學嘉年華 9所小學閩歌客舞原音齊揚

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安（左）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府為推動母語教育，鼓勵使用母語，認識自身土地、文化並傳承母語，於今天上午舉辦110年母語嘉年華活動，以「閩歌客舞原音揚」為主題，邀請9校展演母語成果動態表演。屏東縣長潘孟安表示，語言無論透過聲音、文字、圖畫等記載方式，都是傳承文化重要的印記，除了學校多元教育，更鼓勵家庭講母語，才能讓母語落實到生活，是傳承語言的重要根基。

本次活動，現場安排11個母語闖關活動攤位，展示屏東縣家鄉繪本影音成果，及各校發揮創意活動，透過遊戲激發學生對母語學習動機，另邀請9校展演母語成果動態表演，包含手偶戲劇、歌舞表演、古謠傳唱、親子家庭口說藝術等閩客原元素的特色表演節目。

教育處表示，母語嘉年華活動為展現母語政策成果的時刻，除了讓學童能歡樂學習母語，也能讓陪同的家長一起學習，同時也提供多元、創意且活潑的方式，提升母語學習興趣。

屏東縣政府為推動母語教育，在本土教育整體方案計畫中，規畫學生與教師語言認證學習、社區踏查記錄、本土語沉浸式課程計畫座談、阿猴城戲劇比賽、家鄉繪本創作等各項計畫。

潘孟安表示，母語是一個民族、政府甚至國家存在很重要的元素，政府更應該要尊重母語，縣府這幾年，對母語推動，無論從幼兒園情境式教學的推動，國小國中更以當地母語教學為主。

潘孟安還說，語言無論透過聲音、文字、圖畫等記載方式，都是傳承文化重要的印記，除印刷、編撰課本，到本土母語教師授課，也鼓勵家庭講母語，讓母語除了教育場域以外，更落實到生活，是傳承語言的重要根基。

屏東縣長潘孟安（右）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（右）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為推動母語教育，今天上午舉辦110年母語嘉年華活動，以「閩歌客舞原音揚」為主題，邀請9校展演母語成果動態表演。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府為推動母語教育，今天上午舉辦110年母語嘉年華活動，以「閩歌客舞原音揚」為主題，邀請9校展演母語成果動態表演。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席110年母語嘉年華活動。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 語言 潘孟安

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