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影／忘掉誰是「真一中」 首屆「一中盃」用球拚高下
台南一中和台中一中是全國唯二以「一中」為名的高中，網路上也曾有爭誰是真一中的討論，今天兩校學生組織合作舉辦首屆「一中盃」球類聯誼賽，拋開「真一中」之爭，在運動場上用汗珠拚輸贏，南一中校長廖財固表示，不管誰贏都是「一中贏」。
台南一中傑出校友也是前立法院長王金平也出席見證「一中盃」首度開打，王金平以清大、交大的「梅竹會」形容南一中和中一中的這項球類聯誼賽，他強調，兩校的交流又合作開啟跨校合作新領域，他也勉勵學生，眼光、氣度都要放大，「贏不贏沒關係，發揮運動精神就好。」
中華民國台南一中校友總會理事長吳榮彬，兩年前網路上有爭誰是「真一中」的口水戰，甚至還有以布條抗議等動作，他強調，大家都出於好意要為學校好，而有競爭，而比賽就是對抗，有對抗才會有競爭，並且有進步。
廖財固說，這是場學生的君子之爭，期待攜手建立一中策略聯盟，走向國際，而不管誰贏，都是「一中贏」。代表台中一中的前台中一中校長陳木柱以「一中各表」有趣形容網路上的真一中之爭，他表示，1加1非等於二，而是永遠第1。
「一中盃」球類聯誼賽共有兩校學生近2百人參加，競賽項目有籃球、排球、足球、羽毛球及桌球。活動由台南一中學聯會、台南二中學生會聯合舉辦，兩校表示，為籌辦「一中盃」賽事，台南一中學聯會會長李淙楷與台中一中學生會會長李適安，自去年起即密切聯繫，審慎討論賽制，甚至舉行視訊會議跨域討論，欣喜在校友會、家長會的贊助與支持下，順利舉辦。
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