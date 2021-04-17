快訊

「口譯哥」趙怡翔將辭駐美處政治組長 擬回台投入議員初選

又出包！109次自強號兩度故障 台鐵證實手剎車出問題

小四兒生字作業「超工整」只拿甲 媽媽玻璃心：不到要求嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽抱怨兒子生字作業寫很工整卻只拿甲，引起網友熱議。 圖／爆怨2公社
一名媽媽抱怨兒子生字作業寫很工整卻只拿甲，引起網友熱議。 圖／爆怨2公社

家長重視小孩教育，以及在學校的表現很正常，有一名媽媽抱怨自己小四兒子生字作業，永遠拿不到老師給的「甲上」，媽媽玻璃心說「大概不在老師的要求範圍吧？」，但也想問問如果是大家「會給甲上嗎？」，並貼出照片給網友們評比。

一名媽媽在臉書「爆怨2公社」貼出小四兒子的生字作業，拿到了老師「甲」的分數，但媽媽卻小抱怨「生字作業永遠拿不到甲上的分數，大概不在老師要求範圍內吧？」，並表示是自己在玻璃心，兒子沒有要追求甲上，也不會因此受挫，但還是很想知道大家如果是老師「會給甲上嗎？」

網友看完則表示「字寫得比我的好看欸」、「班上可能還有更厲害的同學吧！老師標準可能比較高，這樣也可以激勵學生更進步」、「對四年級來說已經夠工整了」、「比警察開單字美多了，重點是罰單上的字還看不出來是哪國的字呢」、「乾淨，整齊，看起來就很舒服！」、「我覺得我女兒的字好醜，但她每次都甲上⋯」。

也有一派網友認為「這種作業通常都是比較主觀」、「應該是字體大小不一致」、「字很好看，但是很多筆畫都黏在一起，或是位置都不對」、「自己畫9宮格就會發現字其實是歪的，可是這樣很漂亮了」，也有人發現「應該是這有兩個地方寫錯了字很漂亮的」。

有網友發現裡面其實有錯誤，可能因此有被扣分。 圖／爆怨2公社
有網友發現裡面其實有錯誤，可能因此有被扣分。 圖／爆怨2公社

延伸閱讀

北海道小學林中荒廢近50年 揭神秘面紗網驚呼：天空之城嗎？

考滿分「免費吃披薩」！達美樂這3天要送15,600個披薩

日本數學題目「太用心」？ 網看中譯直呼：這是小說吧

小暖男！不怕被當成女生 小四男童蓄髮過肩為「這件事」

相關新聞

熱血籃球小子締造紀錄 水上國中籃球隊奪全國JHBL亞軍

嘉義縣水上國中籃球隊十年磨一劍！學校經10年培訓，有優秀教練、選手，加上家長支持，以嘉縣11連霸得主，南區複賽5戰全勝，...

小四兒生字作業「超工整」只拿甲 媽媽玻璃心：不到要求嗎？

家長重視小孩教育，以及在學校的表現很正常，有一名媽媽抱怨自己小四兒子生字作業，永遠拿不到老師給的「甲上」，媽媽玻璃心說「大概不在老師的要求範圍吧？」，但也想問問如果是大家「會給甲上嗎？」，並貼出照片給網友們評比。

影／忘掉誰是「真一中」 首屆「一中盃」用球拚高下

台南一中和台中一中是全國唯二以「一中」為名的高中，網路上也曾有爭誰是真一中的討論，今天兩校學生組織合作舉辦首屆「一中盃」...

JHBL國中籃賽銘傳連2年封王地方好樂 幕後最大功臣是他

JHBL國中籃賽乙級決賽，昨晚男子組冠亞軍戰，基隆市銘傳國中以59：45擊敗嘉義水上國中封王，這是銘傳連續第二年拿下全國...

FTC機器人大賽台灣選拔賽 明道中學銀了

明道中學國際部機器人社參加FTC（FIRST TECH CHALLENGE） 機器人大賽台灣選拔賽，從資格賽到淘汰賽一路...

台中后里月眉國小操場18年未整修 趕暑假前施工改善

台中市后里區月眉國小的操場PU跑道，已超過18年未整修，出現龜裂、掏空及不平整等狀況，且遇雨就積水、淹水，學童奔跑相當危...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。