小四兒生字作業「超工整」只拿甲 媽媽玻璃心：不到要求嗎？

家長重視小孩教育，以及在學校的表現很正常，有一名媽媽抱怨自己小四兒子生字作業，永遠拿不到老師給的「甲上」，媽媽玻璃心說「大概不在老師的要求範圍吧？」，但也想問問如果是大家「會給甲上嗎？」，並貼出照片給網友們評比。

一名媽媽在臉書「爆怨2公社」貼出小四兒子的生字作業，拿到了老師「甲」的分數，但媽媽卻小抱怨「生字作業永遠拿不到甲上的分數，大概不在老師要求範圍內吧？」，並表示是自己在玻璃心，兒子沒有要追求甲上，也不會因此受挫，但還是很想知道大家如果是老師「會給甲上嗎？」

網友看完則表示「字寫得比我的好看欸」、「班上可能還有更厲害的同學吧！老師標準可能比較高，這樣也可以激勵學生更進步」、「對四年級來說已經夠工整了」、「比警察開單字美多了，重點是罰單上的字還看不出來是哪國的字呢」、「乾淨，整齊，看起來就很舒服！」、「我覺得我女兒的字好醜，但她每次都甲上⋯」。

也有一派網友認為「這種作業通常都是比較主觀」、「應該是字體大小不一致」、「字很好看，但是很多筆畫都黏在一起，或是位置都不對」、「自己畫9宮格就會發現字其實是歪的，可是這樣很漂亮了」，也有人發現「應該是這有兩個地方寫錯了字很漂亮的」。