影／南應大多媒體動畫系畢業生今辦「跨領域無限影展」

台南應用科大多媒體動畫系畢業生，今天舉辦「無限影展」。以「Echo chamber 迴聲室效應」為主題的影展除了競賽、頒獎，更有大螢幕動畫播放和互動展示科技呈現舞台，學生參與演出，「在影像、音樂、舞蹈的空間中流轉，為當代設計及科技藝術創下美麗的紀錄」。

多動系表示，展出作品十分多元，22組同學參與內容涵蓋2D動畫、3D動畫、偶動畫、紀錄片、多媒體遊戲與互動式繪本。「Echo chamber 迴聲室效應」為形象主題，希望傳遞設計創作者的想法，從點擴散至面，一面一面形成綿延不斷的漣漪，透過彼此的想法與意象互相交織，構建出創意與思想的迴聲室。

多動系表示，110級畢業展出除了台南展今天到20日於台南應用科大文創中心展出，該系今年將也會在新一代設計展、放視大賞、青春設計節、A+創意文資創意季中現場展覽。期待各方能夠一同欣賞這些新銳作品的風貌，感受學子們的熱情與活力。