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宣明智牽線 桃園竹縣、陽明交大合辦智聯感測全國聯賽

聯合報 / 記者曾健祐楊湛華／桃園即時報導
宣明智。記者楊湛華／攝影
宣明智。記者楊湛華／攝影

為推廣智聯感測，經宣捷幹細胞生技董事長宣明智牽線，桃園市、新竹縣及陽明交通大學合辦「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽」，以AI人工智慧導入IoT物聯網思考未來趨勢，今天下午在桃園壽山高中頒獎，其中4組獎項，就由新竹縣、市奪得3面金牌。

桃園市教育局指出，人工智慧（AI）導入，是將原本單純採集數據的IoT（物聯網），進化為新應用型態AIoT（人工智慧物聯網）後，具備智慧學習能力可提供客製化服務，透過數據累積不斷自我進化，因應各類性質各異的需求。

實際應用包括，可透過智慧手表、智慧手環等穿戴裝置內建的感測器，隨時收集資料，來監控使用者的健康狀況，並搭配資料傳輸、管理及分析等技術，即時更新資料庫，再與醫療體系連結，就能提供最即時的協助。

今頒發獎項中，教師組、高中組、國中組及國小組，金牌各由新竹縣安興國小、新北市三民高中、新竹縣東興國中，及新竹縣光明國小奪得。參賽作品有無人機、音樂、人工智慧、遊戲等面向，也結合疫情、天災，節慶等時事脈動。

陽明交大校長林奇宏說，本次競賽意義重大，透過交大斥資上億研發的感測元件，用人人上手且操作有趣的方式推廣程式設計。除了硬體，軟體同樣重要，也就是藉由參賽訓練師生邏輯運算思維，並整合動手實作激發創造力。

宣明智表示，這次競賽以「智聯感測」命名，「智」是智慧，「感測」是跟外界有所連結，「聯」是指結合人與人的想法完成任務。參賽的老師跟同學們，無論得獎與否，都通力合作達成任務「都是贏家」。

桃園市副市長李憲明說，桃園、新竹電子科技業發達都是科技重鎮，高齡化社會更需仰賴AIoT；楊文科也表示，有次和宣明智、桃園市長鄭文燦餐敘時，宣提到科技應用與課綱，盼深化學生智聯感測運用，因此牽線桃園市、新竹縣共同舉辦。

「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽」今天在壽山高中頒獎。圖／桃園市府提供
「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽」今天在壽山高中頒獎。圖／桃園市府提供
「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽」今天在壽山高中頒獎。記者楊湛華／攝影
「AIoT Sensor智聯感測全國聯賽」今天在壽山高中頒獎。記者楊湛華／攝影

新竹 AI 物聯網

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