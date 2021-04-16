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竹市夜間點亮古蹟 專賣局新竹支局入夜好美
新竹市政府向交通部爭取1500萬元，陸續在夜間點亮舊城區內30多處古蹟與歷史建物，最近位於市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」也被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節，讓不少民眾都忍不住駐足驚嘆好美，彷彿置身在歐洲街道。
專賣局新竹支局（台灣菸酒（股）公司新竹營業所）建於日治時期，由日籍建築師梅澤捨次郎打造，有85年歷史，新竹營業所位於民族路與東門街交叉路口，圓弧立面搭配長形方窗的設計非常搶眼，不過，因掛上招牌還有電線與指示牌，建築失色不少。
新竹市政府強調城市美學，近年與台灣菸酒合作，先卸下招牌統一外觀的年代感，加上在市區一帶推動纜線地下化，也讓新竹營業所建築得以回復質樸古蹟原貌，最近更找來燈光團隊打光，有別以往夜間打燈只為了步道的照明或牆面燈光，此次市府用燈光描繪出建物輪廓、透過光影變化展現建築特色與細節，也藉由點燈營造浪漫氛圍。
市府城市行銷處指出，專賣局新竹支局燈光營造是由曾參與「月津港燈節」團隊沁弦國際設計打造，打燈後能欣賞專賣局的圓弧立面，建物兩旁從中央逐層升高，凸顯頂層「月眉窗框」，側面更展現樓面節節升高等建築細節，氣派之中也不失優雅。
「夜遊舊城區，一次收集清朝、日治古蹟」，城銷處指出，位於舊城區有建於清朝時期的東門城「迎曦門」、日治時期的新竹州廳（新竹市政府）、專賣局新竹支局等，建物都已點燈，竹市9大古蹟與歷史建築也有5處完成，其餘4處新竹州廳、新竹州圖書館、新竹公園、美術館都將陸續施作中，預定6月中旬全部完成。
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