快訊

太魯閣號案49條人命！李義祥、阿好依「過失致死」起訴

直播／太魯閣號案49條人命偵辦兩周偵查終結？花檢14:00說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市夜間點亮古蹟 專賣局新竹支局入夜好美

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
位於新竹市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節。圖／新竹市政府提供
位於新竹市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節。圖／新竹市政府提供

新竹市政府向交通部爭取1500萬元，陸續在夜間點亮舊城區內30多處古蹟與歷史建物，最近位於市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」也被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節，讓不少民眾都忍不住駐足驚嘆好美，彷彿置身在歐洲街道。

專賣局新竹支局（台灣菸酒（股）公司新竹營業所）建於日治時期，由日籍建築師梅澤捨次郎打造，有85年歷史，新竹營業所位於民族路與東門街交叉路口，圓弧立面搭配長形方窗的設計非常搶眼，不過，因掛上招牌還有電線與指示牌，建築失色不少。

新竹市政府強調城市美學，近年與台灣菸酒合作，先卸下招牌統一外觀的年代感，加上在市區一帶推動纜線地下化，也讓新竹營業所建築得以回復質樸古蹟原貌，最近更找來燈光團隊打光，有別以往夜間打燈只為了步道的照明或牆面燈光，此次市府用燈光描繪出建物輪廓、透過光影變化展現建築特色與細節，也藉由點燈營造浪漫氛圍。

市府城市行銷處指出，專賣局新竹支局燈光營造是由曾參與「月津港燈節」團隊沁弦國際設計打造，打燈後能欣賞專賣局的圓弧立面，建物兩旁從中央逐層升高，凸顯頂層「月眉窗框」，側面更展現樓面節節升高等建築細節，氣派之中也不失優雅。

「夜遊舊城區，一次收集清朝、日治古蹟」，城銷處指出，位於舊城區有建於清朝時期的東門城「迎曦門」、日治時期的新竹州廳（新竹市政府）、專賣局新竹支局等，建物都已點燈，竹市9大古蹟與歷史建築也有5處完成，其餘4處新竹州廳、新竹州圖書館、新竹公園、美術館都將陸續施作中，預定6月中旬全部完成。

新竹孔廟入夜之後也有燈光營造。圖／新竹市政府提供
新竹孔廟入夜之後也有燈光營造。圖／新竹市政府提供
位於新竹市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節。圖／新竹市政府提供
位於新竹市區的市定古蹟「專賣局新竹支局」被重新點亮，光影變化細緻呈現月眉窗框等建築細節。圖／新竹市政府提供

新竹 歷史建築 古蹟

延伸閱讀

持續沒雨 王美花：新竹工業用水節水率將從11%升至13%

舊衣回收箱變髒亂點 竹市全撤

民進黨竹市黨部參與大甲媽遶境 為台灣、新竹祈福

新竹市24日首辦17公里親子單車賽 500人報名秒殺

相關新聞

台南一中、家齊高中學生倡議撿菸蒂 報名秒殺

台南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，將在4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂活動，激起熱烈回響，除了...

崑大蔡明勳、陳昱瑞、蘇懷 考上國立研究所繼續當同學

崑山科大材料工程系大四生蔡明勳、陳昱瑞、蘇懷在崑大「織物染整及印花類產線基地」累積實作經驗，考取多張證照，考研究所又都考...

嘉市國中小首採新生線上報到 熱門學校家長仍欲跑現場

嘉義市今年國中、小110學年度的新生報到因應防疫，首度開放線上作業，只要上教育處新生報到入口網，輸入資料並點「確定報到」...

竹市夜間點亮古蹟 專賣局新竹支局入夜好美

新竹市政府向交通部爭取1500萬元，陸續在夜間點亮舊城區內30多處古蹟與歷史建物，最近位於市區的市定古蹟「專賣局新竹支局...

捐好物做善事二手捐物 協同中學學生復活節生命體驗

嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、...

技藝教育扎根 彰化縣每5名國中生有1人是技職生　

彰化縣政府今天在國立二林工商活動中心，舉辦109學年度國中技藝競賽頒獎典禮和成果展，202名得獎國中生到場受獎，勞工處、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。