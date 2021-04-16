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捐好物做善事二手捐物 協同中學學生復活節生命體驗

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、做善事、二手捐物」，上午校長黃淵泰帶學生代表，全數捐贈若竹兒教育基金會運用。圖／協同中學提供
嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、做善事、二手捐物」，上午校長黃淵泰帶學生代表，全數捐贈若竹兒教育基金會運用。圖／協同中學提供

嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、做善事、二手捐物」，從上周募集捐贈物資，共募集各項可用物資計5百餘件，文具書籍2百餘冊，白米3百斤及醬油20公升，上午校長黃淵泰帶學生代表，全數捐贈若竹兒教育基金會運用。

活動負責人、學生許沛恩說，「整理房間，多出來日常生活用品、烤箱、電腦螢幕、小家電，都可能是另1個孩子或家庭期待已久好物呢」，發起「捐好物、做善事、二手捐物」活動；溪水旁團長薛瑞燻同學說，「透過活動，物盡其用發揮最大效能，又能清理家裡的空間，一次善舉愛無限」。

若竹兒教育基金會董事長林朋輝表示：公益團體募款不易，尤其弱勢機構更困難，若竹兒愛物惜物，充分運用每份物資，將家裡用不到的物品再利用，回饋弱勢團體，「若竹兒孩子就像缺一塊拼圖，大家的善念與善行，都是用愛堆疊的祝福」。

校長黃淵泰說，透過活動加強學生資源回收再利用觀念，落實愛惜物資，提高環保意識，反思生活習慣，學會珍惜資源，共同關心環境，打造良好居住家園，學生經由參與服務，學習尊重、接納與包容他人。

嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、做善事、二手捐物」，上午校長黃淵泰帶學生代表，全數捐贈若竹兒教育基金會運用。圖／協同中學提供
嘉義縣私立協同中學紅十字青少年服務隊、服務利他社及溪水旁團契同學，結合學校耶穌復活節生命教育體驗活動，攜手實現「捐好物、做善事、二手捐物」，上午校長黃淵泰帶學生代表，全數捐贈若竹兒教育基金會運用。圖／協同中學提供

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