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台南一中、家齊高中學生倡議撿菸蒂 報名秒殺

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中學生陳俊哲（左ㄧ）、李知器（右二）、楊子賝（右一），發起「探得無菸」撿菸蒂活動，校長廖財固（左二）表揚與嘉許。記者鄭惠仁／攝影
南一中學生陳俊哲（左ㄧ）、李知器（右二）、楊子賝（右一），發起「探得無菸」撿菸蒂活動，校長廖財固（左二）表揚與嘉許。記者鄭惠仁／攝影

南一中高二學生陳俊哲、楊子賝、李知器及家齊高中學生林彤芸，將在4月24日發起「探得無菸」撿菸蒂活動，激起熱烈回響，除了報名秒殺，市長要表揚，環保局也合辦，並將結合社團多點同步撿拾菸蒂，成為最不一樣的環保倡議行動。

陳俊哲等人之前想以菸作科學研究，嘗試要改變菸的成分，減少對健康的影響，但後來發現，以他們現有的能力尚無法達成而作罷。但發現北一女學生去年底號召兩百多人撿菸蒂，決定跟進，規畫4月24日在台南市中西區最熱鬧的海安商圈舉辦「探得無菸」撿菸蒂活動。

上月底他們到海安商圈探勘路線，並撿拾菸蒂，被退休巡佐吳勝宏發現，拍照後貼上臉書，學生的行為受到各界稱許，學校除了公開表揚，校友也寫詩讚揚，台南市長19日也將在市府表揚。

南一中校長廖財固說，日前段考結束後，學生透過IG發布報名訊息，120個名額秒殺，當天南一中、家齊高中也將出動學生幹部協助活動。

台南市環保局表示，這是項非常有意義的活動，環保局義不容辭加入，與兩校學生一起合辦撿菸蒂活動，活動將在在4月24日下午2點到3點舉行，集合地點在中西區河樂旁廣場，除了撿拾海安商圈的菸蒂，環保局也出動35名清潔隊員及結合社團，多點同步撿拾菸蒂，加大撿拾範圍，也希望更多市民加入，一起撿拾菸蒂，最重要的是希望藉此活動，讓民眾不亂丟垃圾，共同守護環境。

台南一中、家齊高中學生陳俊哲等人發起撿菸蒂活動，學生探勘路線時撿菸蒂。圖／吳勝宏提供
台南一中、家齊高中學生陳俊哲等人發起撿菸蒂活動，學生探勘路線時撿菸蒂。圖／吳勝宏提供

南一中

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