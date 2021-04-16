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技藝教育扎根 彰化縣每5名國中生有1人是技職生　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣國中技藝教育勃蓬發展，有十二個職群、37個類別，今天技藝教育成果展，頒獎典禮結束後，學生參觀攤位。記者簡慧珍／攝影
彰化縣國中技藝教育勃蓬發展，有十二個職群、37個類別，今天技藝教育成果展，頒獎典禮結束後，學生參觀攤位。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今天在國立二林工商活動中心，舉辦109學年度國中技藝競賽頒獎典禮和成果展，202名得獎國中生到場受獎，勞工處、各技術型高中、原斗職業試探中心等機關團體展示14攤靜態品、15攤動態活動，頒獎典禮結束，學生都留下參觀和體驗，會場人聲鼎沸。

縣長王惠美趕到頒獎，致詞表示，學用無法合一，造成年輕人找不到工作，技藝教育讓學生透過職業試探，找到自己的興趣，在學期間培養專業技能，畢業後容易找到工作，彰化縣41所國中都推廣技藝教育，縣政府輔導成立創客基地，提供學生培養技能及發揮創意的舞台，有助日後升學自己喜愛的科系，找到合適的工作。

副縣長林田富祝福得獎學生「開啟技藝 成就夢想」，把成功經驗和學到的技能當作人生中的一個禮物，帶著這份正向能量繼續築夢踏實，他期許學生不斷磨練技能，未來成為彰化之光，造福人群和社會。

近年政府重視技職教育，鼓勵學生提前在國中作職業性向試探，彰化縣41所國中都有技藝班，合計122班、2749名學生，占學生總人數的27%，平均五名國中生就有一人是技藝班學生，老師都發現，技藝班學生學業程度好，認真乖巧，擺脫過去讀技藝班是不愛讀書愛玩的刻板印象。

國中生 技職

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