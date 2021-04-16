崑大蔡明勳、陳昱瑞、蘇懷 考上國立研究所繼續當同學

崑山科大材料工程系大四生蔡明勳、陳昱瑞、蘇懷在崑大「織物染整及印花類產線基地」累積實作經驗，考取多張證照，考研究所又都考取國立雲林科大材料研究所，繼續當同學，他們靠積極求學、時間管理和實務經驗，在眾多考生中脫穎而出。

蘇懷提醒學弟妹，校內有許多免費資源，例如證照輔導課、網路上的開放式課程和可以額外加選的外語課程，都是可以充分利用的學習工具，要保持良好的在校成績並不難，只要積極利用學校所提供的各項資源，大學生活都可以多采多姿。

蔡明勳表示，非常感謝指導老師黃國賢教授指導，在計畫、實驗和申請研究所的路上幫助都很大，且類產線基地設備齊全，他們能夠使用機台做實驗，並有專人指導，獲益良多。

陳昱瑞說，他是轉系生，教師知道後不厭其煩地協助他使用實驗器材，課程也耐心從基礎開始教起，學習幫助很大，半導體是當今熱門產業，未來就讀研究所時，將以研究奈米材料為主，希望能累積就業實力。

材料系主任郭木城表示，材料系因應塑膠產業發展趨勢與加工人才需求，積極輔導學生考取專業證照、參與競賽，培訓畢業生直接鏈結塑膠、紡織等相關產業。