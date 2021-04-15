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賓茂國小女籃奪全國MINI組亞軍 部落遊街歡慶

中央社 / 台東縣15日電

台東縣南迴公路附近的賓茂國小女籃，摘下今年全國少年籃球錦標賽女子MINI組亞軍，為台東拿下全國賽最佳成績，部落長輩安排小女將坐沙灘車遊街，接受大家歡呼。

昨天下午3時許，南迴鐵路金崙火車站前聚集了盛裝的村民，地面上擺了長串的鞭炮，火車站出口一列沙灘車，族人不斷高歌，大家心情高亢等待賓茂國小的籃球小女將凱旋歸來。

小女將們走出火車站，鞭炮聲震天響，守候的家長迫不及待高喊「拿摩厲害」、「我愛妳喔」，接著小女將們坐上沙灘車繞行部落，接受大家英雄式的歡呼。

台東賓茂國小女籃隊參加第53屆全國少年籃球錦標賽女子MINI組榮獲亞軍，僅成軍2年就以黑馬姿態打入冠軍賽，不僅獲得校史最佳成績，也是台東國小女籃首座全國亞軍成績。

賓茂國小全校只有123名學生，學生有漢人也有原住民族，5、6年級的女學生只有12名，其中9名組成籃球隊參賽。

「差很大」教練杜志強說，比賽中，轉播的主播說「這支球隊很強，唯一缺的是身材高大的球員」。杜志強說，他們球隊中只有1人身高160公分，其餘的只有140至150公分，「在籃框下都差人家1個頭」，別人的球隊都有「大隻」（身材高）的。

校長王邇翰說，女籃隊身高沒有其他學校好，但憑藉著排灣族先天優越的運動細胞，加上後天不斷努力的訓練，彌補身高的不足，曾在巡迴賽中擊敗過南澳國小，冠軍賽中可能是球員過於緊張，最後小輸錯失冠軍，不過，球員的好表現，也引來多所知名國中甲級女籃隊詢問。

杜志強開心的說，球隊成立前，只是個籃球社團，部落小孩熱愛籃球，也獲得家長及校長支持，2年前成立女籃隊，學生都利用自己放學時間練球。但一開始參加賽事都是以輸球收場，但這沒有打擊小朋友信心和決心，一路走來愈戰愈勇，成績也愈來愈好，成為台東第一，全國頂尖球隊。

小將們一炮而紅，引起球探注意。杜志強說，不僅台東境內的國中來招生，還有外縣市的國中甲組球隊來招收球員，包括高雄七賢、宜蘭員山、高雄普門都有和學校接觸，最近就會安排到學校，「我們球員不只學業沒有退步，還因為籃球關係，替孩子開創很多機會可以去看看外面的世界」。

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