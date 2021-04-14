淡水國小攜手大學搞創意 學童街景寫生變動畫

新北市淡水區淡水國小美術班帶著三、四年級的學童，來到淡水最老的重建街，還有具有豐富歷史的馬偕街進行寫生活動，看似平常的寫生，一旁還有大學生在指導協助設計場景與分鏡概念，將與銘傳大學合作，製作成為動畫影片，讓藝術更加進階。

淡水國小美術班老師郭炎煌表示，這一次學童用自己在淡水街道上的角度，畫出馬偕街與重建街的景色，而這些街景，將會成為大學生製作動畫的背景，配合學生再設計活潑動畫的角色，再經由銘傳大學進行結合，希望所呈現的畫面，可以讓孩子看到不同角度的作品。

銘傳大學老師邱郁姿表示，透過這次銘傳大學與淡水國小合作計畫，設計場景與分鏡概念，過程中讓孩子實際體驗淡水在地的歷史文化，最後由大學生結合成果，希望融合在地資源與大學生所學的專長，期盼讓大小朋友一起創作出不一樣的作品。