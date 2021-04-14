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女高校生患海豹肢症雙手萎縮 超擬真畫功同學自嘆不如

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
蔡佳琳雖然只有一雙萎縮的小手，但她十分獨立，自己完成生活中的大小事。圖／復興商工提供
蔡佳琳雖然只有一雙萎縮的小手，但她十分獨立，自己完成生活中的大小事。圖／復興商工提供

新北市復興商工三年級廣告設計科學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，雙手萎縮無前臂，醫生移植小腿骨至手臂才增加手掌功能，但書寫和繪圖等手部活動都需要以雙手夾筆操作，相較同儕耗費較多時間。雖先天不便，蔡佳琳仍努力投入藝術創作，最近更得到校內人像速寫高階證書，傑出的專業能力遠遠的超越了許多四肢健全的校內同學。

蔡佳琳雖然只有一雙萎縮的小手，但她十分獨立，自己完成生活中的大小事，剛就讀復興商工廣告設計科時，老師考量廣設科需要精細手部操作，曾建議她改念美術科，不過她仍堅持就讀廣設科，並利用假日在家勤加練習，努力用雙手夾住筆，一遍遍重複畫圈、畫線，就怕跟不上同學。

校長王志誠表示，學校的人像速寫高階認證非常嚴謹，同學必須在有限時間內完成三幅畫作，在無記名的情況下得到所有評審老師同意才能夠得到證書，有許多同學考了快十次仍未通過，所以蔡同學能得到高階認證通過，真的十分令人驚嘆。

輔導主任張華聖說，佳琳勤於向學，自高一起月考經常名列前茅，參加校內美術及設計方面競賽也經常得獎，並陸續考取印前製程丙級與視覺傳達丙級證照，參加全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽榮獲佳作。在班級中也擁有不錯的人際關係，表現十分出色。

蔡佳琳表示，在復興三年感謝校長、主任、老師及同學們給了許多鼓勵及適當協助，讓自己能堅持興趣，完成想完成的事。「最想感謝的是班導林建邦老師，告訴我任何事盡力去做，不管如何至少努力過，在我遇到波折時關心我的狀態，適伴我渡過難關，找尋人生的方向。」

蔡佳琳(中)得到校內人像速寫高階證書，展現傑出的專業能力。圖／復興商工提供
蔡佳琳(中)得到校內人像速寫高階證書，展現傑出的專業能力。圖／復興商工提供
新北市復興商工三年級廣告設計科學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，雙手萎縮無前臂，書寫和繪圖都需要以雙手夾筆操作。圖／復興商工提供
新北市復興商工三年級廣告設計科學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，雙手萎縮無前臂，書寫和繪圖都需要以雙手夾筆操作。圖／復興商工提供
新北市復興商工三年級廣告設計科學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，雙手萎縮無前臂，書寫和繪圖都需要以雙手夾筆操作。圖／復興商工提供
新北市復興商工三年級廣告設計科學生蔡佳琳自小罹患海豹肢症，雙手萎縮無前臂，書寫和繪圖都需要以雙手夾筆操作。圖／復興商工提供

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