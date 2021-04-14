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桃園市長盃高中組籃球賽 永平工商過關斬將奪冠
桃園市市長盃高中組籃球賽6日至13日在武陵高中舉行，共有27隊參賽。預賽採分組循環制，決賽採單淘汰排名制。永平工商小將一路過關斬將，繼去年球學聯盟冠軍後，又再次拿到冠軍。
永平工商表示，比賽上場5人中，平均3人都是一年級生，每位一年級學生都懷有進軍HBL的夢想，所以在進入永平工商後特別努力訓練，在教練指導下各個實力突飛猛進，再搭配擁有205公分身長的外籍生JOHN守護籃下禁區，讓對方難進雷池一步。
教練蔡和霖表示，球員剛進來的時候，每個人對打球都有不同的想法，所以一開始磨合的時候花費許多時間，但是經過半年的訓練，球隊漸漸上軌道。透過這一次大家團結合作奪得市長盃的冠軍，希望球隊未來會越來越團結，每個球員都能以團隊為主，為團隊奉獻。
校長胡劍峯表示，目前就讀中原大學大一生王承郅，是永平工商籃球隊第一屆畢業生，也是第一位站上UBA甲一級戰場的選手，大一就場場先發，表現不凡；今年第二屆畢業生更有黃濬彥、高宏權考取台藝大，徐家明考取台中科技大學，即將加入UBA甲一級戰場，期盼更多的永平學子成為台灣之光。
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