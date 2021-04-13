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竹圍高中橄欖球隊訓練紮實 盼在地化增戰力

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
竹圍高中橄欖球隊精實高強度的訓練，要讓球隊在地化增強戰力。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中橄欖球隊精實高強度的訓練，要讓球隊在地化增強戰力。 圖／紅樹林有線電視提供

今年第75屆全國橄欖球錦標賽，淡水區竹圍高中橄欖球隊也參加這一次的比賽，雖然沒有擊敗建國中學拿下冠軍，不過學校將這一次的比賽視為非常重要的學習經驗，而校方也希望淡水三芝地區的國中欖球隊員來加入竹圍高中，讓球隊在地化，把好的選手留下來，球員身心素質、訓練質量不斷提升，未來的戰績漸入佳境更上層樓。

教練李建霖表示，對手球員體型壯碩，有身材優勢，球隊本身必須靠速度和體力才能戰勝，所以精實高強度的訓練過程是每位球員所必須經歷。教練也會積極投入與改造，幫助球員逐漸成長並獨當一面。

竹圍高中橄欖球隊教練李建霖指出，橄欖球雖然給人野蠻衝撞的印象，實際上是非常強調紀律、團結、尊重的運動，竹圍高中位於新北市淡水區，球員大多來自三芝和石門山區，球隊資源匱乏，相較於其他學校的強隊而言，可謂「小蝦米搏大鯨魚」。

面對這一次的比賽雖然沒能拿下理想的目標，不過隊員也將這一次比賽，視為學習的重要經驗，而校方也希望能夠邀請淡水三芝地區的國中欖球隊員來加入竹圍高中，讓球隊在地化，把好的選手留下來，球員身心素質、訓練質量不斷提升，相信未來的戰績漸入佳境更上層樓。

淡水

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