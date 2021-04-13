有錢人小孩現在流行「學寫程式」？ 網曝關鍵：沒壞處

許多家長為了不讓孩子「輸在起跑線上」，總是會讓孩子從小就培養語言或是珠算能力，不過現在小孩最流行學習的額外技能居然是寫程式？有網友表示，發現有錢人現在流行讓小孩早早學寫程式，便好奇詢問網友「為什麼啊？」引發熱議。

原PO在PTT發文表示，在他的學校裡常常看到在徵「程式家教」，不少是從國中小開始學，比較小的小孩大多是學基礎的程式語言Scratch居多，再大一點就會學C、C++、Python了。原PO觀察這些小孩的學校，好像都是有名的私校「感覺都是那種高中畢業送出國的有錢家庭」，看來學程式也不一定是為了應付108課綱，好奇為什麼會流行早早學程式？

貼文一出引發網友熱議，紛紛表示「很多有錢人家小孩學程式，不一定是要當工程師，只是覺得是一項多元技能」、「程式好入門又不用準備特殊工具，小學生很多學Scratch」、「從小培養邏輯觀念」、「其實寫程式的過程和寫數學非常類似，都是一套邏輯應用工具，可以很好的訓練邏輯，學了真的沒壞處」。

不過也有網友指出，其實很多家長只是為了讓孩子吸收各種知識，不一定會應用在生活上，「教好幾個有錢人小孩的家教老師路過，很多人學程式家長都要求讓小孩知道程式在幹嘛就好，通常家長什麼也都不懂，只是覺得是趨勢」。

其實教育部2018年起就有推動「普及高級中等以下學校新興科技認知計畫」，在全台建置10所區域推廣中心、45所促進學校，提供師生動手實作、設計與創造科技工具的空間。教育部也成立跨校技術教師團隊、舉辦研習，鼓勵學生善用科技提升學習成效，增進競爭力。