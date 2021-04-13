屏東備戰賽會已奪2金3銀4銅 共683名選手出征雲林

屏東縣政府今天舉辦「110年全國中等學校運動會屏東縣代表隊授旗典禮」，並由全中運奪得首金的跆拳道項目高樹國中黃家慶同學代表接旗。上屆全中運屏東隊獲得22金31銀36銅，總名次全國第8名，成績不俗。今年為備戰賽會，共選拔出683名選手及隊職員，出征雲林參加全國中等學校運動會。

上屆全中運由屏東舉辦，屏東隊獲得22金31銀36銅，總名次全國第8名，成績不俗。從去年11月起，辦理代表隊選拔賽及訓練，今年為備戰賽會，共選拔出683名選手及隊職員，參加16項運動競賽。

縣府教育處指出，全國中等學校運動會，是國高中競技運動比賽的最高殿堂，也是參賽選手展現平日辛苦訓練成果的重要時刻，目前戰績2金3銀4銅，重點奪金項目為舉重、柔道、滑輪溜冰及競技體操，盼今年能保持連勝紀錄，或突破新成績拿到23面金牌。

授旗典禮上，屏東縣長潘孟安表示，縣府為落實照顧屏東縣運動選手，除奪牌獎勵金外，還有績優選手獎補助計畫，只要拿到前三名，就會多一年每個月1500元到5000元不等的營養補助金，同時也持續提供選手培育的各項協助，以及媒合優秀退役選手就業等。

潘孟安還說，期待屏東健兒出征以多一度的熱情、努力勇奪最佳戰績。