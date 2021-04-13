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影／110全中運加場表演超水準 草地音樂會15日登場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
110全中運4月17日登場，雲林縣長張麗善（左四）等人今天宣布4月15日將在斗南田徑場加場舉辦「草地音樂會」，讓縣內音樂技優學生隊伍登上媲美演唱會等級的舞台表演。記者陳苡葳／攝影
110全中運4月17日登場，雲林縣長張麗善（左四）等人今天宣布4月15日將在斗南田徑場加場舉辦「草地音樂會」，讓縣內音樂技優學生隊伍登上媲美演唱會等級的舞台表演。記者陳苡葳／攝影

全中運倒數4天即將在雲林縣登場，由於教育部今年仍停辦全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，為不讓孩子在升學失分，縣府教育處除依排序標準予以加分、保障升學，更巧妙將音樂與舞蹈帶入全中運；4月15日將在斗南田徑場加場舉辦「草地音樂會」，讓學生登上媲美演唱會等級的舞台表演，活動免費開放民眾入場。

縣長張麗善說，雲林縣深耕藝術教育多年有成，此次即將登台的卡司有斗六國小、僑真國小、華山國小、鎮西國小、新興國小、永定國小、鎮南國小、雲林國小、二崙國小、二崙國中、正心高中、東南國中、東明國中、東仁國中，及斗六國中、林內國中等校。

張麗善表示，這16支學生隊伍是全國賽常勝軍，也是110年全國學生音樂比賽團體組縣代表隊，希望藉雲林縣主辦全中運機會，為學生打造全國舞台展演機會，本周四下午4點半輪番在斗南田徑場舞台登場。

此外，舞蹈表現優異團體則安排在全中運首日，4月17日下午5點半舉辦開幕式登場，接連晚上8點舉行選手之夜演唱會，除選手可參加，現場也開放民眾排隊進場，另需配合實名制登記、量體溫、蓋手章並全程戴口罩才可入場。

張麗善指出，當天草地音樂會中也將頒獎主題曲「熱血青春」比舞競賽社會組、高中及大專院校、國中及國小等共20組人氣王得主，另揭曉24組入圍隊伍最終名次，將頒發特優、優等、甲等獎，歡迎民眾一起以「辦喜事」心情進場參加。

張麗善今天透露演出曲目將橫跨古典、民族、現代，曲風多元活潑，包括當紅日本電視動畫「鬼滅之刃」片頭曲、日本動畫「崖上的波妞」、「天空之城」主題曲、懷舊國語歌「草螟弄雞公」、「一支小雨傘」、「我的未來不是夢」及「神鬼奇航」電影主題曲等名曲。

另外音樂會加碼推出摸彩活動，有任天堂Switch、iPad、小米手環、禮券等150項豐富大獎；參加學生凡於當天攜帶110全中運在雲林集章摸彩聯，在現場也可蓋1格集章，加上全中運期間欣賞賽事集章，滿4格者即可參加5月20日公開摸彩。

雲林斗六鎮西國小打擊樂團今天率先展演名曲打頭陣，超水準演出令人更期待到現場聆聽草地音樂會。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六鎮西國小打擊樂團今天率先展演名曲打頭陣，超水準演出令人更期待到現場聆聽草地音樂會。記者陳苡葳／攝影

張麗善 音樂會 動畫

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