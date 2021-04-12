永定國小「犇向幸福」聯展 作品用心滿滿幸福感

觀天下 / 記者張芳琪/石碇報導
石碇區永定國小以「犇向幸福」為主題，作品充滿創造力，讓看展民眾感受一股暖心的幸福感。 圖／大新店有線電視提供
石碇區永定國小以「犇向幸福」為主題，作品充滿創造力，讓看展民眾感受一股暖心的幸福感。 圖／大新店有線電視提供

石碇區永定國小以「犇向幸福」為主題，在石碇淡蘭藝文館舉辦藝文師生聯展，展出的作品相當多元豐富，包括了孩子們在美術課、陶藝課或者是生活課所創作的剪貼、陶藝、立體複合媒材、手作等作品，充滿創造力，要讓看展民眾感受一股暖心的幸福感。

雖然永定國小全校只有35個學生，但作品琳瑯滿目，除了有學校老師和家長的書畫及陶藝創作，從低年級到高年級，都有不同層次的作品展現，而對於即將畢業的六年級學生來說，這次的聯展，就像是自己的畢業展，作品當中不乏是對學校的思念

永定國小校長林雅芳表示，學校位於石碇山區，擁有美好的自然環境，從孩子的創作中，更可窺見他們無窮的想像力，像是以插花泥所做出來的島系列，不僅充滿創造力還富有天真童趣的一面。

永定國小犇向幸福師生藝文聯展，展期將到6月27日為止，希望透過每一件師生所用心完成的作品，帶領每一位來看展的民眾，感受一股暖心的幸福感。

陶藝

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