37名學生的偏鄉小校 世界機器人大賽大放異彩

嘉義縣沿海布袋鎮新岑國小19名學生，10、11日參加國立科學工藝博物館、台灣玉山機器人協會，舉辦的FLL（FIRST Lego League）世界機器人大賽台灣選拔賽，高年級「黑琵小子愛運動」榮獲FLLchallenge「FIRST核心價值獎」；中低年級「黑琵濕地樂園」榮獲FLL explore佳作；「明日之新」榮獲FLL explore壓軸獎「最佳專業獎」第一名。

都會區LEGO機器人課程是最熱門課程，學費動輒數千元至數萬元；偏鄉新岑只有37名學生，家長大多養殖業、部分新住民二代、單親家庭，免費學習LEGOEV3和WeDo課程，超過半數19人參加競賽獲獎，看到學校為孩子學習努力與用心。

「黑琵小子愛運動」隊長蘇哲真說，「參加比賽很辛苦，我們要機器人競賽跑出高分，還要完成機器人程式與結構、主題研究簡報，感謝老師陪我們不斷練習，最後得到最佳FIRST核心價值獎」。

疫情趨緩，今年FIRST主辦單位將主題訂為「運動」。FLL challenge為「Replay （持之以恆）」、FLL explore為Play Makers(小小遊戲發明家)，希望小朋友發揮創意開發全新有趣遊戲，讓大家動起來，幫助社區改變，甚至改變世界！

新岑北側緊鄰國家濕地保育區南布袋濕地，每年黑面琵鷺等冬候鳥過境度冬，增加鹽田溼地生態豐富性；學校還與中央研究院合作設「三棘鱟生態復育室」，與生態保育協會推動生態教育，成為環境教育推動重要基地。