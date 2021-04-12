37名學生的偏鄉小校 世界機器人大賽大放異彩
嘉義縣沿海布袋鎮新岑國小19名學生，10、11日參加國立科學工藝博物館、台灣玉山機器人協會，舉辦的FLL（FIRST Lego League）世界機器人大賽台灣選拔賽，高年級「黑琵小子愛運動」榮獲FLLchallenge「FIRST核心價值獎」；中低年級「黑琵濕地樂園」榮獲FLL explore佳作；「明日之新」榮獲FLL explore壓軸獎「最佳專業獎」第一名。
都會區LEGO機器人課程是最熱門課程，學費動輒數千元至數萬元；偏鄉新岑只有37名學生，家長大多養殖業、部分新住民二代、單親家庭，免費學習LEGOEV3和WeDo課程，超過半數19人參加競賽獲獎，看到學校為孩子學習努力與用心。
「黑琵小子愛運動」隊長蘇哲真說，「參加比賽很辛苦，我們要機器人競賽跑出高分，還要完成機器人程式與結構、主題研究簡報，感謝老師陪我們不斷練習，最後得到最佳FIRST核心價值獎」。
疫情趨緩，今年FIRST主辦單位將主題訂為「運動」。FLL challenge為「Replay （持之以恆）」、FLL explore為Play Makers(小小遊戲發明家)，希望小朋友發揮創意開發全新有趣遊戲，讓大家動起來，幫助社區改變，甚至改變世界！
新岑北側緊鄰國家濕地保育區南布袋濕地，每年黑面琵鷺等冬候鳥過境度冬，增加鹽田溼地生態豐富性；學校還與中央研究院合作設「三棘鱟生態復育室」，與生態保育協會推動生態教育，成為環境教育推動重要基地。
校長黃柏嘉表示，學校3年多前聘南榮科大退休教授吳煥文博士到校指導，協助師生進行LEGO EV3及LEGO WeDo課程，鼓勵教師團隊以機器人競賽融合PBL專題導向式學習課程，前2年參加FLL世界機器人大賽台灣選拔賽，提昇偏鄉孩子學習視野，今年在主任郭育彰、老師謝貞如、王鈴熙及其他老師指導下，孩子大放異彩，展現教師團隊用心與專業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言