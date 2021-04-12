嘉女儀隊好棒！美少女們用瘀青、汗水淚水贏得冠軍

嘉義女中儀隊日前參加國防部第5屆全國高中儀隊競賽中區初賽，與22校儀隊同台較勁，嘉女儀隊脫穎而出拿下冠軍，將在今年6月與北中南區代表競逐全國總冠軍。

空軍司令部主辦第5屆全國高中學校儀隊競賽，本月10日在臺中市文心森林公園舉行中區初賽，共有22所中部學校參賽，嘉女儀隊展現平日訓練成果，充滿創意隊型、操槍表演獲評審一致青睞拿下最高分獲得冠軍，仁德醫專、臺中女中分居2、3名，都取得晉級決賽資格。

「儀隊孩子真的認真辛苦！」嘉義女中校長蔡枳松表示，嘉女儀隊已有63年歷史，成員是校內一、二年級學生，孩子們犠牲假日及午休時間，每天練習2小時，比賽前更是自行放棄假日返校練習，這座冠軍是她們用汗水、淚水贏得成果，不僅是肯定，也是孩子們一輩子重要回憶。

「聽到冠軍大家都哭了！」儀隊刀官、隊長葉其倪表示，前年為參加中正大學活動沒辦法參賽，去年疫情未辦比賽，因此賽前很擔心經驗不足，但大家的表現都太好了，不僅精神抖擻，隊型變化、操槍演出都零失誤，真的太棒了。

儀旗官祁婧昀指著膝蓋說，同學們每次訓練都當成正式表演，像練習敬禮單腳下跪、為呈現氣勢，大家每次都跪得很用力，每個人膝蓋幾乎都瘀青了。

公關曾玟凰說明，儀隊成員這次演出，頭上都加了二支紅色小角，隊長並別上象徵英雄「S」超人標誌，代表國人團結打敗新冠疫情，也感謝醫護人員為疫情付出。