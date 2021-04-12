父教功課邊飆髒話 他傻眼曝：速食店裡用三字經國罵問候兒子

許多父母會親自指導小孩功課，但若沒有足夠耐心，恐從教學演變成罵小孩。有網友近日到麥當勞用餐時發現，鄰桌的爸爸正在教小孩讀書，然而他卻狂罵小孩髒話，讓他傻眼直呼「麥當勞裡面都是孩子啊！」看不下去的他也上前關切，對方才稍微收斂。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，近日到麥當勞用餐，發現鄰桌有一對父子，爸爸正在教小孩寫功課，然而爸爸疑似耐心不足，竟不斷的以髒話辱罵小孩，除了罵小孩白痴，還有三字經國罵等，他傻眼表示，「這人髒話滿天飛，也不顧麥當勞裡面都是孩子啊」。

對此，有網友建議他打113，就會立刻有警察到場關切，該網友表示，看不下去的他已有上前提醒不需要這樣教小孩，提醒後就沒有再罵髒話。有網友擔心，「公共場合都如此對待小孩，回家場景應該更加震撼」。

還有網友留言「言語暴力跟身體暴力一樣糟糕，擔心小孩的心理創傷」、「當眾這樣數落孩子，孩子也是有自尊心的啊！自己的小孩不聰明，那應該要怪自己的遺傳基因欠佳吧！」、「他可能被這樣問候長大的，也常常被這樣問候」。