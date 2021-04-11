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11個縣市250太極選手齊聚 參加屏東市長盃全國太極拳賽
屏東市長盃全國太極拳比賽，今天在勝利國小舉行，分別有11個橫跨北中南東的縣市，共250名太極高手齊聚比武，其中，最年輕的選手，為年僅7歲的謝柏安，就讀國小一年級，拳齡1年就已經獲得過亞軍，也另有擁有10多年拳齡，81歲的陳柏宏參賽。
由屏東市公所、屏東縣太極拳委員會舉辦的屏東市長盃全國太極拳比賽，今天上午在勝利國小舉行，分別有來自新竹、台中、雲林、台東等11個縣市，共250名太極選手，一同競技過招。
本次比賽有刀、劍、扇、棍、槍等多個項目，各路高手雲集，最年輕的參賽選手為，年僅7歲的謝柏安，就讀國小一年級，拳齡1年就已經獲得過亞軍，年紀最大的為81歲的陳柏宏，練拳10多年，比賽經驗豐富，每天都到公園練拳養身。
賽事開幕典禮，主辦單位還特別邀請，將到台北市立大學體育系就讀的太極美少女何孟凡表演太極劍，出神入化的技巧、美麗的神韻令人嘆為觀止。
太極拳委員會主委劉玉霞說，看到那麼多的選手來參加，樂見未來有更多的人來學習太極拳。
屏東市長林恊松表示，太極拳運動不只是一項武術、對於身體的健康也相當有助益，希望大家都能一起來學習。
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