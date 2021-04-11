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中市技藝教育專班數全國第一 技藝競賽81校競爭激烈
台中市國中技藝競賽4月6日至12日在10校展開，共有機械等12大職群類別，吸引來自全市81所國中選手角逐。教育局表示，台中市技藝教育專班開班數全國第一，從國小至高中打造12年一貫的職業試探教育。
國中技藝教育競賽分為機械、餐旅、食品、家政、商業與管理、農業、化工、動力機械、電機電子、土木建築、設計、藝術等12大職群類別。
教育局表示，4月6日起到12日，在明德高中、明台高中、慈明高中、台中家商、東勢高工、大甲高工、興大附農、青年高中、僑泰高中及嘉陽高中10校舉行。
參賽選手都是參加技藝教育課程的學生，經校內初選出線，代表學校與各國中好手競賽，透過競賽提升學生團隊合作、跨域技能及問題解決能力。
教育局長楊振昇表示，台中積極推動職業試探教育，目前在清水國中、安和國中設置國民中學區域職業試探與體驗示範中心，開辦電機電子、餐旅、家政及藝術群實作體驗課程丶寒暑假營隊，提供國小五、六年級至國中七年級學生參加。
另在國中也開辦技藝教育課程，另外有14所國中申辦技藝教育專班，專班開班數全國第一，從國小至高中打造12年一貫的職業試探教育。
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