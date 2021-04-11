台東1間酒店百株花旗木盛開 舉辦音樂饗宴如詩如畫

台東縣鹿野鄉一間知名酒店栽種百株花旗木（平地櫻花）盛開，一連兩天邀請獲獎無數的花蓮市明義國小國樂團進行高水準演奏，讓遊客在賞花之餘，悠然聆聽雋永曼妙樂音。

酒店業者董事長潘貴蘭表示，8年前前引進有平地櫻花、桃花陣雨樹之稱的花旗木，打造酒店粉紅世界，成為縣內第一片花旗木樹林；每年3月至4月盛開，正值最佳賞花時節。

為讓遊客一邊賞花、一邊伴著悠揚樂音，體會視覺與聽覺的雙重享受，酒店邀請花蓮明義國小國樂團於昨天與今天在花旗木林下，演奏多首膾炙人口的曲目，遊客聽得如癡如醉。

花蓮市明義國小國樂團於民國59年創團，至今獲得國內各大學生音樂比賽大獎無數，經常受邀到全台各地演出，逾2000位學生在樂團畢業，不僅為花蓮培植國樂人才，也保存傳統文化，發揚國粹，貢獻良多。