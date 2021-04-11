快訊

侯友宜將施打AZ疫苗 葉元之：民進黨高興都來不及

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東1間酒店百株花旗木盛開 舉辦音樂饗宴如詩如畫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
花蓮市明義國小國樂團於民國59年創團，至今獲得國內各大學生音樂比賽大獎無數，經常受邀到全台各地演出。圖／讀者提供
花蓮市明義國小國樂團於民國59年創團，至今獲得國內各大學生音樂比賽大獎無數，經常受邀到全台各地演出。圖／讀者提供

台東縣鹿野鄉一間知名酒店栽種百株花旗木（平地櫻花）盛開，一連兩天邀請獲獎無數的花蓮市明義國小國樂團進行高水準演奏，讓遊客在賞花之餘，悠然聆聽雋永曼妙樂音。

酒店業者董事長潘貴蘭表示，8年前前引進有平地櫻花、桃花陣雨樹之稱的花旗木，打造酒店粉紅世界，成為縣內第一片花旗木樹林；每年3月至4月盛開，正值最佳賞花時節。

為讓遊客一邊賞花、一邊伴著悠揚樂音，體會視覺與聽覺的雙重享受，酒店邀請花蓮明義國小國樂團於昨天與今天在花旗木林下，演奏多首膾炙人口的曲目，遊客聽得如癡如醉。

花蓮市明義國小國樂團於民國59年創團，至今獲得國內各大學生音樂比賽大獎無數，經常受邀到全台各地演出，逾2000位學生在樂團畢業，不僅為花蓮培植國樂人才，也保存傳統文化，發揚國粹，貢獻良多。

為彌補連續2年取消全國音樂比賽之遺憾，學校首次與台東酒店業者合作，嘗試用「音樂」交換住宿的演出方式，讓學生們用自己的專業演出帶來實質「專業換宿」。

台東縣鹿野鄉一間知名酒店栽種百株花旗木（平地櫻花）盛開，一連兩天邀請獲獎無數的花蓮市明義國小國樂團進行高水準演奏，讓遊客在賞花之餘，悠然聆聽雋永曼妙樂音。圖／讀者提供
台東縣鹿野鄉一間知名酒店栽種百株花旗木（平地櫻花）盛開，一連兩天邀請獲獎無數的花蓮市明義國小國樂團進行高水準演奏，讓遊客在賞花之餘，悠然聆聽雋永曼妙樂音。圖／讀者提供

酒店 國樂 花旗木

延伸閱讀

欣賞鋼琴演奏有感 彰縣長指示提高學校借用演藝廳次數

新竹／北部花旗木秘境 關西牛欄河親水公園 東安古橋河岸花旗飄揚

美度不輸櫻花季！台南「粉紅寺廟」上百株花旗木點綴莊嚴聖地

高雄美濃「粉紅雨」秘境！1200棵花旗木炸裂式滿開，沐浴在粉嫩桃花源

相關新聞

11個縣市250太極選手齊聚 參加屏東市長盃全國太極拳賽

屏東市長盃全國太極拳比賽，今天在勝利國小舉行，分別有11個橫跨北中南東的縣市，共250名太極高手齊聚比武，其中，最年輕的...

憂國三生一路玩到畢業 會考曾為「完整學習」研議延後

教育部日前公告111學年考招期程草案，為讓高三生完整學習，個人申請放榜日期由5月中延到6月中。立法院法制局報告指出，每年...

高中藝才班首份課綱 遭批「太重視專業」不利升學

過去的高中美術班、音樂班可彈性規畫課程，108課綱首度將此類藝才班納入規範。高中藝才班教師表示，新課綱專業學分是過往的兩...

培養孩童閱讀興趣 與作家有約偏鄉閱讀童樂會

開啟屏東學童們對兒童文學想像力大門，屏東縣府教育處今年再度策劃「偏鄉閱讀童樂會」，四月份邀請國語課本中的兒童文學作家們王...

歡喜搬新家 善化小新國小明起新校區上課

台南市善化區小新國小因應學區人口暴增，增設新校區落腳南科LM區，歷經2年餘施工，新校舍完成，校方明（12）日將辦理「新」...

中市技藝教育專班數全國第一 技藝競賽81校競爭激烈

台中市國中技藝競賽4月6日至12日在10校展開，共有機械等12大職群類別，吸引來自全市81所國中選手角逐。教育局表示，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。