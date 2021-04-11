培養孩童閱讀興趣 與作家有約偏鄉閱讀童樂會

開啟屏東學童們對兒童文學想像力大門，屏東縣府教育處今年再度策劃「偏鄉閱讀童樂會」，四月份邀請國語課本中的兒童文學作家們王文華、廖亞平、陳維霖等7人，為22所偏鄉學校孩子們製造滿滿的驚喜。

屏東縣府教育處指出，縣府連兩年投入偏遠與非山非市地區學校經費600萬，深耕「根柢閱讀 喜悅智慧」閱讀教育，「與作家有約」讓原本只在國語課本中的作家，出現在學童們面前，現身說法暢談成為作家的故事與寫作的靈感、歷程。

教育處指出，今年有22所偏鄉學校，新豐國小、大平國小、牡丹國小等，邀請7名作家，林瓊瑤、林偉雄、李明珊、周淑琴、王文華、陳維霖、廖亞平，與小朋友們約會。

學校規畫「作家語文櫥窗」，引導學生蒐集記錄作家資料，啟動「班級書箱共讀」，帶領全校學生共同閱讀作家作品。期盼孩子與作家約會能扮演「訪問作家小記者」。