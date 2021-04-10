「謝謝你們！」資助高雄偏鄉11所小校 家扶認養人上山相見歡

莫拉克風災重創高雄山區，許多偏鄉小校運作困難，北高雄家扶中心認養11所國中小學藝文活動與課輔教學，孕育出連奪4年全國冠軍的興中國小布鼓拉芙兒童藝術團。北高雄家扶今天在茂林舉辦認養人與學校師生聚會，小朋友以精湛歌舞與大小獎牌回饋認養人關愛與支持。

北高雄家扶中心2016年起認養學校，補助學校藝文、運動、餐點與課輔等項目，至今邁入第6年，認養學校從6所增加至11所國中小學，涵蓋那瑪夏、茂林、桃源、杉林等地，認養人每月固定資助1000元。

家扶今天在茂林部落舉辦第五屆學校認養相見歡活動，茂林區3所學校師生百餘人參與盛會，小朋友親自招待全台各地54名認養人，合唱迎賓歌謠歡迎來賓，並邀請認養人一起圍舞同歡，體驗頭頂竹簍運送物品、用竹竿抬運山豬等趣味項目，互動過程溫馨有趣。

靜態部分，茂林國中展示木雕作品、茂林國小自製英語教具分享成果，另有多納國小展示全國師生鄉土歌謠比賽特優等項目獎牌。在動靜態成果展後，認養人與小朋友漫遊茂林部落，欣賞魯凱族原住民文化及茂林山谷美景。