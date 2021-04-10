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被老師罵「朽木不可雕也」女學生曬成績單回敬 網誇：有才

聯合新聞網 / 綜合報導
女兒被老師罵「朽木不可雕也」，決定以後國文都考78分回敬。 圖／爆廢1公社
女兒被老師罵「朽木不可雕也」，決定以後國文都考78分回敬。 圖／爆廢1公社

一名老師日前在班上當眾對一名女學生說「朽木不可雕也！」，而女學生回應「可以種香菇啊」，讓老師氣得說要告訴父母，近日這名女學生拿了成績單回家，各科都超過90分的她，只有國文考了「78分」，她也笑稱這是為了要回敬老師而考的分數，網友也誇獎「女兒有才」。

一名媽媽在臉書「爆廢1公社」發文說，因為女兒被老師罵「朽木不可雕也」，回了一句「可以種香菇」後，就一直在種香菇的路上持續努力，近來她拿了第一次段考成績單出來，英文、數學、生物、地理、歷史、公民，都考90分以上，生物還拿下100滿分，平均分數92.9分，班排第一，但唯獨國文考了78分，女兒笑說「國文老師報她分數的時候臉很78」。

事後媽媽和女兒聊到，她很爽快承認就是故意的，「看著國文老師的臉報出78分覺得很療癒」，也打算這學期國文就保持78分，療癒上學期受傷的小心靈，媽媽也表示女兒不是什麼學霸，但小腦迴路結構總有辦法自我安慰，「譬如某科考58分，她也能安慰自己很厲害，是50幾分裡的最高分」因此媽媽也說「面對她這小叛逆，就隨她囉，她開心就好」。

網友看完也笑翻，「天生我材必有用」、「我欣賞你女兒，回話太讚」、「有才」、「老師罵人朽木也很不可取」、「導師是教國文的話會更怒」、「這應該是班排第一的炫耀文」、「期末回敬一句，天生萬物皆有用，附上一袋香菇」、「不管成績，至少女兒很樂觀」。

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