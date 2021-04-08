公車進入校園 小學生體驗內輪差視野死角險境

台北區監理所板橋監理站今天與首都客運合作，將公車駛入新北三重區光榮國小，讓學生實境體驗大型車視野死角與內輪差，提升防護能力，避免不注意就深入險境，造成遺憾。

交通部公路總局台北區監理所今天表示，板橋監理站前進光榮國小，由70名4年級學生參與實境體驗，瞭解公車轉彎時呈現前後輪行進軌跡，及司機員在駕駛座位視野死角，學生也體驗行進時靠近大型車潛在危險。

板橋監理站站長王梅香表示，大型車視野盲點較多，且轉彎產生內輪差也較廣，一般人缺乏警覺心，一不小心可能就陷入大型車危險範圍，發生遺憾傷亡事故；盼望透過實際體驗活動，在校園扎根交通安全觀念。

台北區監理所表示，不熟悉交通規則常發生車禍及傷亡。一系列校園宣導活動，會將公車駛入校園，在公車周邊鋪上帆布，上面有內輪差線條，讓學生親自體驗與瞭解自己險境，希望以親身體驗與搶答互動，提升學生自我防護能力。

監理所說，學生都感覺有趣與收穫良多，坐上駕駛座位看照後鏡，並透過講師講解，體驗到遇大型車輛應保持安全距離。當行進時若太靠近大客車、大貨車或騎車並行，將陷入險境。